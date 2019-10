"¿Qué pasará con la plantilla de comedores escolares?"

UGT se pregunta qué pasará con los 124 trabajadores de comedores escolares. Recordamos que, desde este martes y prácticamente anunciado por sorpresa 24 horas antes por el delegado de Educación en Jaén, Antonio Sutil, hasta 37 comedores escolares de la provincia de Jaén se quedaban sin el servicio de comedor escolar tras el cese de esta actividad por parte de la empresa 'Royal Menú Catering'.

La secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores de Jaén, Elvira Ramírez, en declaraciones para Radio Jaén, se preguntaba cuál será la situación contemplada por el gobierno regional para los 124 trabajadores que son factibles de ser subrogados. No tenía claro que el gobierno regional haya pensado en esta cuestión. Recordaba a la Junta de Andalucía "que no se puede olvidar de estos trabajadores del servicio que tienen que ser subrogados por la empresa que sustituya a Royal Menú Catering. Nosotros solo oímos hablar al delegado de las familias y de los colegios. Entendemos que efectivamente es muy importante, pero creo se le está olvidando la parte que da el servicio. Por ello queremos recordárselo".

También ha querido pronunciarse sobre lo anunciado a última hora del día de ayer por parte de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. En un comunicado abordaban el inicio del procedimiento para la declaración de emergencia en el caso de los 37 comedores escolares de la provincia de Jaén. Esto permitirá, según la Junta, más agilidad con la adjudicación directa del servicio de comedor en estos centros de forma temporal a empresas que puedan atenderlos en tanto se licitan y adjudican de nuevo estos contratos, de manera que puedan estar de nuevo en funcionamiento a la mayor brevedad posible.

Para Elvira Ramírez, de UGT, es una señal inequívoca de que "la Junta de Andalucía ha comprendido que este no es un tema baladí". Es un asunto, asegura, que hubiera requerido de una eficacia mucho mayor. “Ellos comunican a Royal Menú en abril un inicio de una concesión. No pueden dejar pasar el tiempo y esperar que todo esto pase solo. La Junta de Andalucía tiene que darse cuenta de que las cuestiones, tanto las sociales como las laborales, no se resuelven por sí solas, sino que ellos tienen que gestionarlas, y además deben de hacerlo de forma eficaz”, finaliza Elvira Ramírez.