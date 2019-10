"La exhumación de Franco es vital para que podamos sacar de allí a nuestros familiares"

Santiago Sertucha era de Astrabudua. Se alistó en un Batallón de UGT, le apresaron en Santander y, para evitar la cárcel, luchó en el Batallón italiano, en primera línea. En la batalla del Ebro resultó herido y falleció en Zaragoza, donde fue enterrado. La rumorología en la familia Sertucha le situaba en el Valle de los Caídos "porque creían que había estado condenado realizando parte de la obra", sin embargo, las investigaciones de su sobrino, que comenzó a indagar hace 15 años, le llevaron en un primer momento a confirmar que "más de 20 años después de su fallecimiento, sus restos fueron trasladados al Valle de los Caídos". Santiago Sertucha es uno de los 83 bizkanos identificados y que constan como trasladados desde otras Comunidades Autónomas, en el informe de Gogora. Además, fueron trasladados 219 bizkainos más (183 sin identificar) desde el País Vasco.

Según Gogora, el número de traslados alcanza los 1.234 individuos de origen vasco, 920 identificados y 314 sin identificar (1.076 fueron trasladados desde Euskadi). En la mayoría de los casos no se ha podido determinar si estos traslados se hicieron con el consentimiento de los familiares o no. Destaca, según el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, el alto porcentaje de los traslados de restos no identificados. En particular, en Bizkaia 183 personas fueron trasladadas bajo esta condición, lo que supone el 83,6% de los traslados. Recoge Gogora que "los traslados realizados al Valle de los Caídos y sus procedimientos fueron modificándose a lo largo del tiempo y se ejecutaron de forma desigual" y que la investigación se ha topado con "vacíos documentales en los archivos". A excepción de Bizkaia, este problema se repite en los archivos históricos provinciales de Álava y Gipuzkoa. Según Gogora, a día de hoy un total de 12 familias han realizado las gestiones para solicitar la exhumación (nueve a través de Gogora y tres por su cuenta). Mantienen, además, que cuatro están a falta de tomar la decisión, tres han decidido no seguir adelante con la solicitud y hay dos casos que no constan como inhumados en el Valle de los Caídos.

El caso de Juan Ramón es uno de los acompañados por Gogora y cuya tramitación ante Patrimonio ha finalizado. Este vecino de Erandio "cuyo tío y abuelo fallecieron en los penales de El Dueso (Santoña) y Camposancos (Pontevedra)" decidió investigar sobre su tío materno, Santiago Sertucha. Hace siete meses que ha recibido la luz verde de Patrimonio Nacional, que "ha dado recibo" a su solicitud y que reconoce "el problema jurídico, político y económico" y que cuando tuvieran solución a su solicitud, se lo comunicarían. Es consciente de que el caso de su tío podría resolverse de forma "prácticamente inmediata porque está perfectamente identificado". Mantiene Juan Ramón que se le trasladó en una caja de zinc y que "se sabe la sala y la estantería en la que está". Ahora bien, es consciente de que "la exhumación de Franco es vital para poder sacar los restos de su tío". Confía en que haya un impulso político suficiente para que las exhumaciones del Valle de los Caídos continúen "una vez salgan los restos de Franco".