Una alternativa a Sogama

La semana que termina ha tenido como protagonista la planta de tratamiento de basuras de Nostián, del Concello da Coruña, que presta servicio al conjunto de la comarca y que gestiona la empresa Albada. Al finalizar este año, la concesión a esta compañía expira, pero el Gobierno local ha decidido prorrogarla porque no ha concluido a tiempo el trámite administrativo para sacar de nuevo a concurso su gestión.

No ha desaprovechado la ocasión la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para contraponer los problemas que, asegura, tiene la planta con los resultados, positivos a su juicio, de la incineradora de Sogama en Cerceda. Y con ese argumento ha ofrecido de nuevo estas instalaciones para asumir también la basura del área de A Coruña.

El ofrecimiento se va a quedar en eso, porque la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ya ha señalado que tiene intención de seguir adelante con el modelo Nostián.

La planta de basuras de A Coruña nació como la respuesta al desastre ambiental de la caída del vertedero de Bens. Su desarrollo ha estado lejos de cumplir los objetivos que se habían marcado al inicio. No son pocos los problemas que tenido que sortear, con mayor o menor eficacia, a pesar de que Inés Rey haya calificado el modelo como exitoso. Quizá no lo sea, pero bueno es que Sogama tenga una alternativa, que exista otra opción diferente a la de quemar basuras, por muchas dificultades que eso implique.

Las elecciones generales llaman a la puerta

La semana ha dejado ya algunos apuntes para las próximas elecciones generales, tema que se aborda en el último programa del podcast 'En la redacción'. En A Coruña, Marea Atlántica ha decidido no participar en la campaña al ver cómo las diferentes sensibilidades que la integran se presenta por separado en las generales. Cuando Marea ha tenido que elegir entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, entre Antón Gómez Reino y Carolina Bescansa, ha preferido no decantarse para no introducir una bomba de relojería en la propia Marea Atlántica.

En el lado ideológico completamente opuesto, el mitin de Vox en A Coruña ha dejado una imagen para el bochorno: el equipo de seguridad no ha dejado entrar a un grupo de militantes, entre los que se encontraba la que fue candidata a la Alcaldía, María Jesús Herrero. Sorprende que a la propia afectada le sorprendiese la actitud de los responsables de la organización.