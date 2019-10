El debate de las exhumaciones llega al Alcázar de Toledo

Tras la exhumación del cuerpo del dictador fascista Francisco Franco del Valle de los Caídos, empiezan a tomar fuerza otras peticiones de exhumación de los restos de otros franquistas. Entre esos golpistas, el general José Moscardó y el exgeneral Jaime Milans del Bosch, cuyos cuerpos se encuentran en la cripta del Alcázar de Toledo, un edificio público que depende del Ministerio de Defensa.

En este contexto, el portavoz de Izquierda-Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Chema Fernández, detalló en rueda de prensa que "pedirán" que los cuerpos de ambos salgan de dicha cripta. Debatirán en lo órganos de la formación si lo harán "a nivel federal en el Congreso de los Diputados o a nivel local mediante moción". No obstante, Fernández cree que "la normalidad democrática no se alcanza exclusivamente con la salida de Franco del Valle de los Caídos, si no que se alcanzará cuando a todos los militares golpistas no se les rinda el homenaje que no se les está rindiendo a otras víctimas de la Guerra Civil".

Por su parte, Noelia de la Cruz, como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, aseguraba que "el Ayuntamiento de Toledo siempre ha sido un ejemplo en cuanto a la ejecución de la memoria histórica". Señalaba en este sentido la eliminación de los símbolos franquistas en la ciudad, los cambios de nombres de calles y la dignificación de los patios de represaliados de guerra del cementerio. Para el equipo de Gobierno, "debería ser el Estado quien se tuviese que pronunciar sobre esta cuestión".

El grupo municipal de Ciudadanos manifestaba que están abiertos a la petición de Izquierda Unida-Podemos siempre y cuando "se haga por consenso, no por decreto ni imposiciones".

Por último, Claudia Alonso como portavoz del grupo popular, manifestaba a los micrófonos de Cadena SER que "hay gente que quiere hacer electoralismo" con esta cuestión. "No habiendo ningún tipo de problema vecinal ni de sentimientos en la ciudad de Toledo de querer cierto tipo de cuestiones, creo que deberíamos hacer política para lo que realmente nos han votado, que es para solucionar los problemas de los ciudadanos", concluía.