Los presupuestos de Leganés, como mínimo para el año que viene

Leganés comenzará el año con presupuestos prorrogados. Lo ha anunciado el alcalde, Santiago Llorente, que asegura que no quiere presentarlos antes para evitar posibles denuncias ante la Junta Electoral, ya que supondría anunciar inversiones en plena campaña de cara a los comicios generales del 10 de noviembre.

De hecho hace unas semanas la Junta Electoral obligaba al Ayuntamiento a retirar dos anuncios municipales porque los había realizado cuando ya se habían convocado las elecciones generales.

Para evitar que la historia se repita y orillar problemas con el organismo electoral, Santiago Llorente ha decidido no presentar las cuentas de 2020 hasta, al menos, un día después de las elecciones. Eso obligaría a que, como pronto, no estén aprobadas hasta finales de enero o principios de febrero. Para eso antes deberán ser selladas en Junta de Gobierno, después aprobadas en Pleno (el gobierno de PSOE y Más Madrid Leganemos está en minoría y no tiene garantizado el sí mayoritario de la cámara) de manera inicial y, un mes después, aprobadas de forma definitiva.

Las cuentas preverán la subida de en torno al 11 por ciento del IBI, que ha generado diversas críticas por parte de la oposición y de colectivos vecinales, si bien Llorente ha recordado que se trata de una obligación legal y que, en cualquier caso, no habrá más subidas de impuestos para el año que viene.