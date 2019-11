Txema Almela, Quique Baeza y Chema Cano abandonan el Consejo de Administración del Real Murcia

Cambios en el Consejo de Administración del Real Murcia. Este es el titular que deja la segunda sesión de la Junta de Accionistas grana, además de la aprobación de las cuentas de los dos últimos años que rebajan el patrimonio neto negativo de 21.384.000€ a los también negativos 4.025.000€.

La Junta comenzó con el conocido como informe del presidente, en el que Francisco Tornel explicó la situación del club, la negociación del concurso de acreedores y, en especial, con el G-30, con un agradecimiento personal de Tornel a Gabriel Torregrosa, que condonó una deuda de 4,5 millones de euros que compró en una subasta.

Francisco Tornel, presidente del Real Murcia / Foto: Radio Murcia Cadena SER

A diferencia de la primera jornada en la que no se pudo llevar a cabo la Junta por falta de cuórum con el 18,43%, este domingo se consiguió el 29,98% de los accionistas. Y de ellos, todos los votos emitidos aprobaron la acción del Consejo de Administración, así como las cuentas de la temporada 2017-18 y las de la 2018-19.

El momento más tenso, a la vez que emotivo, de la Junta fue cuando Tornel anunció la reducción del número de miembros por un criterio jurídico-técnico, explicaba el propio presidente: "Ellos seguirán colaborando con el Real Murcia sin ser consejeros". Los señalados, Txema Almela, hasta el mes de agosto presidente del club, Quique Baeza y Chema Cano.

Daniel Moreno, Txema Almela, Paco Cobacho, Antonio Ruiz, Francisco Tornel, Paco Miró, Quique Baeza, Álvaro Ruiz y Chema Cano / Foto: Radio Murcia Cadena SER

Tras una pregunta de un accionista, Chema Cano tomó la palabra: "El jueves se nos dijo que por falta de confianza nos quedábamos fuera. Ahora, de los cinco consejeros, todos del K-Business". A lo que respondió Tornel: "Si me juego mi dinero y mi patrimonio, yo elegiré a quién está en el Consejo de Administración".

También tomaron la palabra un emocionado Quique Baeza: "Para mí ha sido un sueño, mi gratitud es tremenda. Me hubiera gustado seguir, pero voy a hacer lo mismo sin serlo, voy a seguir en el equipo de trabajo".

Txema Almela, el más aplaudido, se mostró molesto: "Esta semana hubo una reunión y no nos dio ningún motivo. Para mí ha sido un honor ser 9 meses presidente y 3 consejero. La presidencia me costó mi puesto de gestión sanitaria. Me voy con la conciencia tranquila y la cabeza alta".

En primer lugar, se votó la rescisión de todos los miembros del Consejo de Administración para, acto seguido, votar al nuevo Consejo con Francisco Tornel, Paco Miró -como persona física y no en representación del K-Business-, Paco Cobacho, Daniel Moreno y Álvaro Ruiz, además de Antonio Ruiz como secretario-no consejero con el 76,88% de sies, no 4,51%, votos en blanco el 6,70% y 23,12% de abstención.

Antes de finalizar, el que fuera consejero del club, Higinio Pérez, propuso una acción social para ir contra los anteriores gestores. Una demanda que él mismo ya interpuso a título personal y que acabó siendo archivada. Momento de división rechazado por miembros del Consejo y con alusiones al procedimiento contra Mauricio García de la Vega que arranca este mismo martes.

Una Junta de Accionistas del Real Murcia que acabó con una imagen de división irreal que nadie imaginaba al inicio y con Francisco Tornel apenado: "Lamento el espectáculo que hemos dado esta noche".