El albariño le hace frente a los aranceles de Trump y al Brexit

Además de buscar nuevos mercados, se están negociando otras soluciones, como bajar los precios en Estados Unidos para compensar el incremento del 25% que suponen los aranceles que ya está aplicando el gobierno de Trump.

Estados Unidos es el principal comprador de Albariño. Casi el 30% de todas las exportaciones de la D.O. Rias Baixas se venden en ese país, que ya está aplicando los anunciados aranceles, con una recarga del 25% en botella. Una medida que el Presidente de la Denominación de Orixe y el Conselleiro de Agricultura calificaron esta mañana como injusta, desproporcionada y trasnochada desde el punto de vista económico.

El Presidente del Consello Regulador, Juan Gil, indicó que ya se está barajando una bajada en los precios para paliar los efectos de los aranceles y evitar una caída en las ventas en Estados Unidos. Rías Baixas también espera que el Gobierno español presione a Estados Unidos, a través de la UE, para que los aranceles de Trump sean una medida provisional.

Por su parte, el Conselleiro de Agricultura, José González, explicó que la Xunta está estudiando posibles soluciones jurídicas para que el vino albariño pued tener aranceles más bajos. El otro problema exportador para Rias Baixas es el Brexit, dado que el Reino Unido es el segundo mercado internacional con el 23% de las ventas totales.

Sin embargo, tanto la Xunta como la D.O. Rias Baixas entienden que la situación del Brexit es diferente porque de entrada hay una prorroga hasta febrero del próximo año, pero además esperan que como mal menor haya acuerdo con la UE para no aplicar aranceles en el Reino Unido, con lo que las ventas no se verían afectadas.