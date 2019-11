Más de 30 solicitantes de asilo denuncian en el Ayuntamiento de Madrid la falta de recursos habitacionales en la capital

Más de 30 personas solicitantes de asilo, que están siendo acogidas en este momento por familias de la Red Social de Acogida (RSA) y la parroquia San Carlos Borromeo de Madrid, han presentado este viernes un recurso en el Ayuntamiento de Madrid para alertar de la falta de soluciones habitacionales y han pedido que se respeten sus derechos.

Así lo ha explicado a los medios de comunicación el párroco de la iglesia San Carlos Borromeo, Javier Baeza, que se ha señalado que han presentado dos requerimientos distintos debido a la "cantidad de personas" que se encuentran en la calle y a las que el Samur Social es "incapaz de dar respuesta".

"Pedimos al Ayuntamiento que cambie el Samur o la política de acogida"

"Pedimos al Ayuntamiento que cambie el Samur o la política de acogida", ha afirmado, a lo que ha añadido que han presentado otro recurso en el registro público de Cibeles dirigido al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que tiene la competencia en el esta materia, para que cumplan con el programa de ayuda a las personas solicitantes de asilo y refugio en Madrid. Así, ha indicado que el objetivo es que estas personas sean acogidas en unos recursos "no tan precarios" como los que se están ofreciendo ahora mismo.

En este sentido, Baeza ha afirmado que las personas que han presentado estos recursos son las que han estado acogidas durante las tres últimas semanas en la parroquia y también por familias. Además, ha aludido al delegado del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, al asegurar que estuvo "muy cercano" a esta realidad cuando estaba en la oposición, pero ahora sorprende "su silencio y su poco hacer" en la acogida de emergencia de estas personas.

Asimismo, ha subrayado que las noches en la capital "no están empezando a ser fáciles "debido al frío" y que durante esta semana, pese a la lluvia, el Samur Social "no se dignó" a abrir la verja que da acceso al soportal de su edificio". "La gente se fue a la cera de enfrente y el propio Samur dice que no gente en la puerta. Me parece que no se puede jugar con la dignidad de las personas porque no somos tontos", ha apostillado.

Esperas de un mes para ayudas

Por otro lado, y en cuanto a la acción del Gobierno central, el párroco ha manifestado que la Secretaría de Estado de Migraciones ha dado "otra vuelta de tuerca" a este asunto. Así, ha asegurado que antes las personas solicitantes de asilo que iban a la Policía podían pedir cita "inmediatamente" para ser incluidos en el sistema de protección de ayuda internacional, si bien ahora tienen que esperar un mes.

"Nos parece que tan mal como está funcionando la burocratización de la acogida, el seguir dilatando días y días agudiza y socava mucho más si cabe ese derecho que tienen las personas por ser perseguidas en su país", ha indicado, a lo que ha añadido que no están pidiendo "ninguna medida de gracia", sino que se cumpla con la legislación internacional.

Además, ha añadido que el Gobierno utilizara esta dilatación para decir que han disminuido las solicitudes de asilo. "No es que hayan disminuido, es que si cada vez se ponen más trabas la gente se desespera y se muere en el intento", ha expresado.