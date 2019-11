Ayuso evita hablar sobre la reprobación a Ortega Smith: "No es mi competencia"

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha evitado pronunciarse sobre la propuesta de reprobación en el pleno del Ayuntamiento de la capital del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, por "dinamitar el consenso" sobre la violencia machista según el PSOE, al decir que no es de su "competencia".

En el acto organizado por el Consistorio madrileño con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el también portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith fue abucheado tras instar a los demás partidos a "romper de una vez por todas el consenso del silencio negacionista".

Al acabar el discurso de Ortega Smith, la presidenta de la Asociación de Mujeres Marroquíes Esperanza Al Amal, Nadia Otmani, que estaba sentada al lado del portavoz de Vox, profirió severos reproches contra el edil, pidiéndole "respeto para las muertas" y reprobando la "vergüenza" de su intervención.

Por este motivo, el grupo municipal socialista ha presentado una moción de urgencia en el pleno del Ayuntamiento de este miércoles para reprobar a Ortega Smith por "dinamitar el consenso" sobre el maltrato.

"Ortega Smith no es mi competencia"

“Ortega Smith no es mi competencia”, ha dicho Ayuso preguntada sobre la propuesta de reprobación en un acto en Getafe.

"No estuve, no lo vi y no sé cómo ocurrió”, ha añadido en referencia al acto organizado por el Consistorio madrileño con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En todo caso, la presidenta regional se ha reafirmado en el discurso que pronunció el pasado 25 de noviembre, incidiendo en que “hay una violencia contra la mujer que es evidente, ahí están las cifras, como también hay violencia en el ámbito doméstico”.

Durante la firma de un convenio con la empresa Airbus, Ayuso ha advertido que “lo que tiene que hacer un Estado moderno y avanzado como el nuestro es poner herramientas a disposición de estas personas” para que “aquellas que estén en una situación vulnerable puedan salir adelante con la ayuda de todos”.

"El hombre también agrede al hombre"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha abogado por que “ese camino lo tenemos que emprender juntos hombres y mujeres” y ha asegurado que “el hombre por sí mismo no es un ser violento, porque el hombre también agrede al hombre”.

Díaz Ayuso ha rechazado la "polarización y frivolización" del debate sobre la violencia machista, así como “negar lo evidente”, porque “ya van 52 mujeres este año” asesinadas.