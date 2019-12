«Alicante tendrá un centro de referencia en Inteligencia Artificial». Ahí lo tienen, el titular del año.

El centro, único en España y dirigido por Nuria Oliver, estará conectado con otros dieciséis en once países en la red europea de excelencia de investigación en Inteligencia Artificial ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems). "Ya podemos amarrarlo, facilitarlo y consolidarlo", cuenta Antonio Balibrea, "porque, camarón que se duerme se lo lleva la corriente".

Y es que, en Alicante, de camarones durmientes sabemos un rato. Por ejemplo, el último de tantos: nos hemos dormido con las luces de Navidad y, mientras, el comercio, a dos velas. "Se le atraganta la Navidad a Barcala", dice Ismael Vicedo. "Sería un detalle que para Navidad tuviéramos luces en todos los puntos de la ciudad" (léase con retranca, por si cuela, que no va a colar), reflexiona Shaila Villar.

Pues de todo esto y mucho más han conversado hoy Antonio Balibrea, Ismael Vicedo, Shaila Villar y Carlos Arcaya en un Abierto que pueden escuchar de nuevo en la parte superior de esta pieza.