La comisión de seguimiento del Rialto se reúne el lunes para zanjar la crisis de gobierno

La comisión de seguimiento del Acuerdo del Rialto, que sustenta al gobierno de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València, se reunirá este lunes después de que Compromís no acudiera este viernes a la cita que le plantearon los socialistas. El alcalde, Joan Ribó, ha indicado que los negociadores de la coalición no acudieron debido a que la cita coincidía con la Comisión de Presupuestos de Les Corts.

No han pasado ni seis meses de la constitución del nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de València y no hay día que no quede patente las diferencias entre los dos socios del acuerdo del Rialto. El último ejemplo lo hemos vivido este sábado antes la Gala de los Premios SER Viajeros Comunitat Valenciana donde han acudido el alcalde Joan Ribó y la vicealcaldesa Sandra Gómez y donde no han escatimado en reproches mutuos.

La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, ha asegurado que el compromiso de los socialistas es cumplir con el pacto de coalición y buscar siempre el diálogo, y por ello pide a Compromís que vuelvan a la senda del consenso en lugar de tomar decisiones de forma unilateral.

Por su parte, el alcalde, Joan Ribó, no esconde las diferencias dentro del gobierno del ayuntamiento, pero los reduce solamente al debate que ronda al puerto.

El PP tiende la mano a los socialistas

El Partido Popular, mientras tanto, vuelve a pedir al PSPV que ponga fin al gobierno con Compromís porque la nueva crisis, ha demostrado, dicen, que la ciudad está paralizada. La portavoz del PP, María José Catalá, cree que, por el bien de los vecinos, debe acabar este gobierno que genera una inestabilidad constante.

Catalá afirma que la deriva totalitaria de Compromís puede poner en peligro inversiones importantes, como la ampliación norte del puerto de València. También pide a los socialistas que este jueves apoyen en el pleno la moción de los populares para llevar el fraude de la EMT ante el tribunal de cuentas. Una propuesta que el PSPV presentó este viernes en la junta de gobierno local, pero que Compromís decidió bloquear.