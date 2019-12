Jesús nació en una botella de Ribera

Un improvisado nacimiento en la Plaza Mayor de Aranda, con María, José y el niño Jesús, representado todo ello en el interior de una botella de vino Ribera del Duero ilustra la tarjeta con la que el Ayuntamiento de Aranda felicitará este año las navidades.

La concejal de Acción Social, Cristina Valderas, en representación de la alcaldesa, que se encuentra de baja, entregaba este mañana los premios del IV Concurso de Postales Navideñas, cuyo trabajo ganador es obra de Yaiza Martín González, una alumna de 10 años, de quinto de Primaria del Colegio Claret, que ganó también la edición anterior con una imagen en la que combinaba el plano de 1503 con el portal de Belén. Con absoluto desparpajo y todo lujo de detalles, Yaiza explicaba lo que le ha inspirado la postal con la que repite este año primer premio: una imagen en la que ha querido reflejar también que Aranda será en 2020 Ciudad Europea del Vino. “Un día paseando se me ocurrió la idea y hacer una botella de vino, porque en Aranda lo más importante es la Ribera y el vino y una cosa que me encanta de Aranda es la plaza y aquí he puesto el logotipo de Aranda de Duero Ciudad Europea del Vino, porque me parecían bolas de Navidad y colgadas de los plataneros quedaría precioso”, explicaba la ganadora.

Ilustración navideña ganadora / cadena SER

La felicitación navideña incluye una cita de Federico García Lorca: “Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan sólo ahora la hemos de gozar”.

Yaiza, además de volver a ver su obra publicada como imagen institucional, recibía un premio de material escolar valorado en 50 euros. Con otro de 30 está dotado el segundo premio, que ha sido para Alba Pindado de Frutos, de 11 años, estudiante de sexto de Primaria del Colegio Dominicas y de 20 el de Lorena Gil Espinsa, 10 años, que cursa quinto en este mismo centro y que ha logrado el tercer premio.

Yaiza recoge su premio de manos de Cristina Valderas / cadena SER

A esta cuarta convocatoria se presentaba más de medio centenar de trabajos. Cristina Valderas anunciaba que para la próxima edición está previsto realizar una exposición de las postales premiadas.