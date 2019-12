Vecinos de Alcalá de Henares y Villalbilla vuelven a exigir el cierre del vertedero

Varias decenas de personas se han vuelto a manifestar este domingo en Alcalá de Henares para exigir el prometido cierre del vertedero al aire libre de la Mancomunidad del Este. Al grito de "Este vertedero lo vamos a cerrar" o "No nos mires, únete", vecinos de la ciudad complutense y de Villalbilla, convocados por las plataformas 'No Macrovertedero, Sí Residuos 0', 'Vertedero NO' y la Plataforma Vecinal de Villalbilla, han pedido, una vez más, soluciones al conflicto por la gestión de los residuos en la Comunidad de Madrid.

Los afectados por el vertedero de Alcalá de Henares denuncian, además, que lejos de solucionarse, la situación ha empeorado. La culpa: una "planta de transferencia" que se va a utilizar, al menos, durante todo 2020. "Se van a compactar los residuos y luego, mediante vehículos de alto tonelaje, serán trasladados, todavía, no sabemos a dónde", explica Rubén López, uno de los portavoces de las asociaciones convocantes. El problema, de momento, sigue sin resolverse, ni siquiera de manera provisional, aunque la opción que más se ha barajado en las últimas semanas sería la de llevar la basura a la planta de Valdemingómez, en la capital.

Al margen de las manifestaciones –que se llevan organizando dos meses de forma consecutiva–, las plataformas han anunciado, también, la presentación de una denuncia, acompañada por firmas de los vecinos, con la que pretenden judicializar el conflicto "y así tener dos vías, la vía social y la vía judicial", argumenta López. "Prácticamente nos hemos quedado sin hojas suficientes para que firmen los vecinos", añade.

El Gobierno regional y la Mancomunidad del Este, mientras tanto, siguen a la espera de una respuesta por parte del Ayuntamiento de Madrid aun borrador del convenio ya pactado con entre supramunicipal, pero bloqueado por diferencias políticas. El tiempo se sigue agotando y, en los próximos días, tendrá que reunirse de nuevo la asamblea de la Mancomunidad, que, ante la urgencia, podría solicitar, ya definitivamente, la intervención de la Comunidad de Madrid.