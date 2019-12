El actual consejo del Deportivo conoció la intención de Fernando Vidal en los últimos días. De forma paralela a las negociaciones de Vidal con accionistas y con ABANCA, el aspirante a presidente hizo llegar al equipo de Zas que lo oportuno sería actuar de forma inmediata y les pidió comprensión para agilizar el cambio de timón cuanto antes. La primera reacción del presidente y de sus consejeros es que no estaban por la labor de facilitar un cambio de poder tras la junta de este martes. La idea inicial del mandatario era la no moverse hasta el próximo día 14 de enero, aunque sí de mostraron favorables a que si se produce el anuncio de Vidal, se pueda trabajar de forma conjunta entre los grupos de uno y otro equipo (Coordinación con Carmelo del Pozo y la gente de confianza de Vidal).

El tira y afloja entre ambos equipos continúa y si se llega a una solución, será siempre sobre la bocina. Algunas fuentes hablan de una reunión justo antes del inicio de la junta en la que se abordaría un inmediato cambio de consejo. Sin embargo, si Vidal anuncia su candidatura, el empresario naval ya podría ejercer prácticamente como presidente de facto con la colaboración de la gente de Zas.

Tino Fernández, dispuesto a apoyar al que ofrezca una solución.

El ex presidente del Deportivo jugó un papel decisivo a la hora de la elección de Paco Zas. Sus acciones avalaron la llegada del efímero presidente. Sin embargo, meses después, no está claro qué va a hacer el empresario coruñés. Tino Fernández y los que fueran sus consejeros no acudirán a la junta del martes. “No sería adecuado”, entienden. Sin embargo, Tino Fernández ha delegado todas sus acciones en Paco Zas, bajo la encomienda al actual mandatario de que se aprueben las cuentas. Fernández entiende que ahora es necesario “apoyar al que ofrezca una solución para el Deportivo”. Por lo tanto, no parece que se vaya oponer a este segundo intento de Fernando Vidal. Considera que tampoco Zas debería resistirse demasiado si está cerrado el acuerdo con la entidad financiera.

Loira y Lendoiro, de agitadores a espectadores

Jesus Martínez Loira fue el primero en agitar el avispero. En un comunicado pidió a Lendoiro que encabezase una candidatura. El ex presidente, que nunca pensó en dirigir de nuevo al equipo, sí se mostró favorable a “colaborar” en lo encomendado. Sin embargo, las negociaciones de Vidal con Abanca no tienen en cuenta un papel para el anterior presidente. Ni Loira ni Lendoiro cuentan con acciones suficientes para influir en la decisión. El propio Jesús Martínez Loira aseguró a esta redacción que “el Dépor necesita decisiones hoy, y que si esta es la decisión de los dos grandes accionistas y el banco” no se puede demorar más.

Lendoiro, por su parte, no ha realizado declaraciones a este medio, pero sí ha mostrado su intención de acudir a la junta de esta noche.

Primeros nombres y decisiones

A nivel deportivo hay que tomar decisiones en cuanto a fichajes, salidas y futuro entrenador del Deportivo. A partir de ahí, la nueva dirección deportiva tomará las rindas y comenzarán las decisiones en cadena. El poco tiempo antes del último partido liguero del año impide que pueda haber anuncios inmediatos. Lo que es seguro es que Luis Cesar dirigirá al equipo el viernes ante el Tenerife. Sin embargo, el futuro del entrenador Arousano no pasa por seguir en Riazor. Tampoco el del actual director deportivo, Carmelo del Pozo. El segoviano sería relevado e incluso se estudiaría su despido.

Fernando Vidal trabajaría mano a mano con Richard Barral, ex director deportivo coruñes. Junto a él trabajan en el regreso de Fernando Vázquez o ex jugadores como, Borges y Emre Çolak, con los que se han establecido ya contactos. En los tres casos, están al día de la situación del equipo blanquiazul. El Diario AS avanza esta información y Radio Coruña ha podido confirmarla.