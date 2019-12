El almuerzo de los recreos de Antonio José: un mollete de Antequera con aceite

Esta semana en Jugando a las cocinitas con… le hemos colocado el delantal a un cantante en promoción: Antonio José, un cordobés, a mucha honra que hace de embajador de su tierra y dice que las naranjas de su tierra son las mejores, “que me perdonen en Valencia”. El de Palma del Río está presentando su nuevo disco, ‘Antídoto’, sin duda el más internacional hasta el momento.

Han pasado 13 años desde que siendo un niño representara a España en Eurojunior y consiguiera quedar en un más que merecido segundo puesto y 4 desde que ganara ‘La Voz’. No obstante, dice que sigue siendo él mismo: “Yo creo que lo único que me ha salido barba, todo sigue igual…” nos ha asegurado, al tiempo que nos ha contado que ‘Antídoto’ es su disco más personal porque le han cambiado muchísimos esquemas y desde que lo lanzara el 8 de noviembre no hace más que recoger el cariño de sus seguidores.

Un disco que se ha creado en muchísimos sitios, “donde verdaderamente se ha cocinado es gracias a este año en el que he podido parar y dedicarme tiempo a mí mismo”. Un trabajo por el que recibirá la próxima semana el disco de oro, aunque para él, el verdadero premio es que ayude a la gente, porque al fin y al cabo “por eso hago música, para ayudar a la gente y hacerla feliz”.

Acaba de venir de Colombia, Ecuador y Argentina y ha aprovechado para probar la Bandeja de paisa o el seco de pollo.

Antonio José reconoce que no es “cocinillas, aunque muchas veces lo he intentado, lo que mejor me sale son los huevos fritos y la ensalada de pasta”, por eso cuando vuelve a casa, les pide a su madre, su comida preferida: “Huevos fritos con patatas y unas papas con choco, y ya si me hace un salmorejo…”.

Aprovechando su presencia le hemos preguntado la mejor manera de tomar el aceite de oliva y él, sin dudar, nos ha dicho que como lo tomaba en el recreo, cuando iba al colegio: “Un mollete de Antequera abierto a la mitad y mojado en aceite. Eso y mi Sunny Delight, ese era mi almuerzo”.