La denominación preferida

2019 termina siendo un año muy favorable, no solo para la D.O. Rueda, sino para el vino blanco de calidad, ya que su consumo está creciendo. Así lo refleja el estudio realizado por la consultora AC Nielsen para la D.O. Rueda, en el cual se manifiesta que, esta denominación es la preferida y la más consumida por los españoles. Además, su consumo se produce siempre en compañía y está muy asociado a celebraciones y ocasiones especiales, destacando que un 40% de los consumidores lo toman en el aperitivo.

En cuanto a la edad de los consumidores, el aumento de consumo se concentra en mayor medida entre la franja de los 36 a 45 años. Respecto al género, el reparto es muy equilibrado: 52% de mujeres, frente a un 48% de hombres. Según el informe de AC Nielsen, el 55% de los consumidores que han probado algún vino de la D.O. Rueda pasa a consumirlo habitualmente, y de éstos, el 77% lo prefiere frente a otros vinos.

Así mismo, el estudio pone de manifiesto que la D.O. Rueda se encuentra en la tercera posición de las cinco denominaciones que son citadas por los entrevistados. Además, resalta la buena aceptación que ha tenido el cambio de logotipo de la entidad desde el punto de vista de la empatía, la comunicación y el impacto. Un cambio de imagen que ha traspasado fronteras, ya que también en Holanda y Alemania (principales países de la exportación de los vinos de Rueda) se han hecho eco de ello.