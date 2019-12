La economía de Euskadi crecerá en 2020 a un ritmo mayor que las de su entorno

El doctor en economía Joseba Madariaga no augura un mal año 2020 y destaca que ese año la economía vasca crecerá a un ritmo mayor que las de su entorno. Sin embargo, está claro que 2019 no ha salido como los expertos auguraban hace un año. Y es que el año que abandonamos no solo no ha servido para que la economía se recupere, sino que la desaceleración que se arrastra ha sido mayor de la esperada.

Lo que sí ha permitido este 2019 ha sido recuperar competitividad por parte de las empresas vascas, aunque los propios expertos reconocen que ha sido gracias al sacrificio en los salarios de los empleados. Sacrificio que siguen sufriendo más las mujeres que los hombres. La catadrática Sara de la Rica sigue subrayando la brecha de género que continúa existiendo en el mercado laboral.

"Entre hombres y mujeres que tienen el mismo nivel educativo, la diferencia por hora trabajada es el 15% a favor del hombre", incide. "intentamos comparar hombres y mujeres muy parecidos , y aún así, todavía una diferencia de un 8 por ciento del salario hora favorable a los hombres".