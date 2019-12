La última misa del año en Gaztelugatxe se ha celebrado ajena a la polémica

La última misa del año en San Juan de Gaztelugatxe se ha celebrado hoy en la abarrotada ermita de esta peña vizcaína, ajena a la polémica surgida después de que una agencia de excursiones de Bilbao ofertara entre sus planes la posibilidad de disfrutar de esta festividad.

Gaztelugatxe, un antiguo islote transformado en Península que sirvió como escenario de rodaje de la serie "Juego de Tronos", es para los vecinos de la zona un lugar de visita obligada en vísperas del fin de año.

Tras una misa oficiada en la ermita de Gaztelugatxe, la agrupación de voluntarios que se encarga del mantenimiento de este entorno ofrece un lunch a los asistentes.

Pero la aparente rutina con la que se celebra cada diciembre este oficio religioso se ha visto rota este año con el anuncio de una agencia de excursiones de Bilbao de la organización de una visita que, por el precio de 15 euros, prometía a los participantes "buen ambiente y buen lunch".

Amaia, la responsable de la agencia, ha explicado hoy a Efe que, tras hacer pública la visita a través de la página web de su empresa, han sido numerosas las "amenazas" que ha recibido, que ha puesto en conocimiento de la Ertzaintza.

De igual forma, ha lamentado que la polémica surgida se haya debido a un "malentendido" y ha dicho que, aunque el anuncio hiciera referencia al "lunch", la empresa sólo ofrecía "salida desde Bilbao" a Gaztelugatxe, así como acompañamiento en este entorno y autobús de idea y vuelta a la capital vizcaína.

Finalmente y mezclados entre los asistentes, media decena de visitantes de esta agencia han llegado hoy a Gaztelugatxe y, aunque han cumplido con la tradición de tocar las campanas de la ermita, no han acudido a misa y han disfrutado del atardecer mientras apuraban sus propias bolsas de patatas y otros aperitivos.

La empresa, según ha destacado Amaia, no ha cobrado la visita a los excursionistas, que han accedido a esta península tras caminar desde Bakio, a donde se han desplazado en transporte público.

"La cosa se ha salido de madre. He recibido insultos, amenazas coacciones... En un principio, tenía un grupo de una docena de excursionistas, pero algunos no han querido problemas y no han venido. Me encanta venir a Gaztelugatxe. Para mí es espectacular y mágico", ha confesado