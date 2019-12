El Ayuntamiento de Lepe pierde la subvención para construir la primera residencia de temporeros de Huelva

El Ayuntamiento de Lepe ha perdido la subvención de 90.000 euros que había recibido de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias para construir lo que iba a ser la primera residencia para inmigrantes temporeros de la provincia de Huelva. Un centro con capacidad para 400 personas que iba a explotar la ONG Fecons. El Ayuntamiento había pedido una prórroga pero no se le ha concedido por no cumplir lo estipulado por la Intervención. Ésta considera que no se dan los supuestos de causa "sobrevenida" o "no previsible" para conceder una ampliación del plazo concedido que expiró a finales de noviembre. La Junta ha iniciado, por tanto, el expediente de reintegro dado que no se ha dado ningún paso en el desarrollo del proyecto.

Uno de los escollos ha sido el suelo donde se iba a levantar la residencia para temporeros. Había que tramitar un procedimiento de prevalencia para que primara el uso social por encima del de monte público. Intervención recuerda al Ayuntamiento de Lepe que éste debió conocer que tenía que acometer ese cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el momento de recibir la ayuda. Desde el Ayuntamiento de Lepe insisten en que han hecho "todo lo que han podido" para construir ese centro y lamentan la pérdida de la ayuda, aunque han declinado formular más declaraciones.

El Consistorio lepero recibió, cuando gobernaba el PSOE en la Junta de Andalucía, una subvención para entidades locales por valor de 90.000 euros para acabar con la infravivienda. La subvención la concedió la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias.