92 millones de contraetiquetas

La D.O. Rueda ha finalizado el año con 92.819.064 de contraetiquetas, en las bodegas acogidas, para la comercialización de sus vinos en el ámbito nacional e internacional, consolidándose una vez más como la D.O. de vino blanco más consumida por los españoles.

En total, el vino blanco aglutina el 99,7% de las contraetiquetas entregadas por la D.O. Rueda durante 2019, de las que 77,49% corresponden a la variedad Verdejo, uva autóctona y principal embajadora de la denominación.

Analizando los datos de la última década, las cifras avalan la trayectoria creciente que sigue la D.O. Rueda. En 2010 se superaron por primera vez los 50 millones de contraetiquetas. Desde entonces, el incremento en ventas ha sido del 84,96%, lo que demuestra que el consumidor confía en la amplia gama de vinos de calidad que ofrece la denominación de origen.

El año 2020 ha comenzado con fuerza en la D.O. Rueda. Será un año muy especial, ya que la Denominación de Origen, creada en 1980, celebra su 40 aniversario. “Rueda es la primera Denominación de Origen fundada en Castilla y León y queremos festejar nuestro 40 cumpleaños con todo nuestro entorno, y en especial con nuestros consumidores. Estamos preparando diferentes actividades con las que agradecerles la fidelidad y confianza hacia el trabajo que realizamos desde la D.O. Rueda”, afirma la presidenta de la D.O., Carmen San Martín.