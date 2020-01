Comienza el juicio del Caso Stratus

La sección VI de la Audiencia Provincial acoge este martes el inicio del juicio por las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de la bodega STRATUS en la zona de La Geria, considerada como Espacio Natural Protegido de Lanzarote. La primera de las 23 sesiones programadas se celebra en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, más de 12 años después de que la bodega abriera sus puertas en 2007.

En el banquillo de los acusados se sientan un total de 13 personas entre empresarios como Juan Francisco Rosa, el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana y varios ex cargos publicos del Gobierno de Canarias, como Faustino García Márquez (ex Jefe del Servicio de Ordenación Urbanística de la Dirección General de Urbanismo de la consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias) y del Ayuntamiento de Yaiza, como el ex alcalde accidental y ex concejal de Urbanismo José Antonio Rodríguez, además de varios técnicos.

La Fiscalía, que llegó a tildar la construcción de la bodaga como el "mayor atentado medioambiental de Lanzarote", pretende demostrar que los principales impulsores de la misma, Rosa y Armas, iniciaron la construcción en un espacio protegido a pesar de que la normativa urbanística, medioambiental y de ordenación territorial vigente no lo permitía. Además, se apunta que la bodega no tiene nada que ver con el proyecto presentado inicialmente pues si bien se refería a la restauración de una vivienda de 900 metros cuadrados, lo que se hizo finalmente es levantar una edificación de 12.000 metros cuadrados y, según la Fiscalía, ocupando presuntamente suelo que no era de su propiedad.

Para la construcción de la bodega, se habría contado con permisos de varios deparamentos del Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Yaiza. También se apunta la posible comisión de un delito ambiental debido a los vertidos de aguas residuales que habría realizado la bodega en la zona sin ningún tipo de control por parte de la Administración lo que se considera que suponía un "riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales de La Geria".

Además de los ya citados, también están acusados en este caso Armando Villacencio Delgado (ex Jefe del Servicio de Ordenación Urbanística de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias), los ex ediles de Yaiza Evaristo García (Turismo), Juan Lorenzo Tavío (Aguas), Leonardo Rodríguez (Urbanismo). Asimismo, se sientan en el banquillo diversos técnicos como Pablo Ramón Carrasco (arquitecto técnico del Ayuntamiento de Yaiza), Andrés Morales (Jefed del Departamento de Actividades Clasificadas) y Blas Noda (trabajador del Catastro Municipal).

En cuanto al Cabildo de Lanzarote, están acusados en este caso tanto Manuel Jesús Spínola (era el Jefe del Departamento de Actividades Clasificadas) como José Juan Hernández Duchemín (quien ostentaba el cargo de gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote).

La Fiscalía solicita un total de 15 años de prisión para el empresario Juan Francisco Rosa por delitos de falsedad en documento público, delito continuado de estafa en grado de tentativa, delito contra el Medio Ambiente, hurto de bienes de valor histórico, un delito usurpación y contra la ordenación del territorio, y contra el Patrimonio Histórico. También solicita los mismos años de inhabilitación para sufragio pasivo así como la prohibición de ejercer cualquier profesión relacionada con la construcción y la promoción inmobiliaria y turística durante seis años.

Para el arquitecto Miguel Ángel Armas, la Fiscalía pide 10 años de prisición y de inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo al estar acusado de falsedad en documento público, usurpación de bien inmueble, delito contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, contra el medio ambiente y de un delito continuado de estafa cualificada en grado de tentativa.

También se solicitan 5 años de prisión para Pablo Ramón Carrasco, José Antonio Rodríguez, 2 años de cárcel para Blas Noda, 1 año y 6 meses de prisión para Evaristo García y Juan Lorenzo Tavío y 1 año y 10 meses de cárcel para Leonardo Rodríguez. En cuanto al resto, se solicita inhabilitación y diferentes multas para Faustino García, Armando Villacencio, Andrés Morales González, Manuel Jesús Sepínola y José Juan Hernández Duchemín.