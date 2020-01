La Ruta del Vino Ribera del Duero promociona su portal comercial en FITUR

La Ruta del Vino Ribera del Duero aprovechará el marco que ofrece la Feria Internacional de Turismo para promover su portal www.riberate.com como un excelente puente hacia la comercialización de producto. El 40% de los visitantes de la web, que contabiliza de media mensual más de 36.000 páginas vistas y 20.000 usuarios, buscan adquirir producto y lo hacen a través de la sección “Experiencias” y de seis partners de comercialización.

El portal ofrece a los visitantes toda la información necesaria para planificar su viaje entre decenas de experiencias propuestas directamente por los adheridos así como por las seis agencias de viajes que apoyan la comercialización: Ribiértete, Top Ribera del Duero, Viajes Clemente WineTravel Boutique, Enoturismo Castilla y León, Experiencias Ribertour y NIS, North IncomingServices.

La presentación de la Ruta del Vino Ribera del Duero en FITUR será el jueves 23 a las cuatro y media de la tarde en el stand de la Junta de Castilla y León. La sumiller Pilar Cruces, de “LustforWine”, se encargará de ello, con la degustación de vinos de esta Denominación de Origen. A continuación, está prevista la proyección en primicia para todos los asistentes del nuevo vídeo promocional de la Ruta.

Una apretada agenda

La agenda de la Ruta del Vino Ribera del Duero en FITUR arranca con la participación el lunes 20 en una jornada comercial organizada por la Diputación de Valladolid en Madrid, junto al resto de rutas de vino de su provincia, a la que acudirán más de 100 profesionales entre medios de comunicación especializados y agencias de viajes y turoperadores.

El viernes 24 a las 12 estará en la presentación de Ribera Run Experience, evento deportivo que la Ruta ha apoyado desde su primera edición y que se ha consolidado como una de las citas más interesantes del calendario deportivo nacional. Además, en diciembre de 2019 celebró su primera edición en Mendoza (Argentina), hermanando ambos territorios vitivinícolas a través del deporte. Y ese mismo día a las 14 horas asistirá a la presentación de Aranda de Duero como Ciudad Europea del Vino.

Por otro lado, la Ruta del Vino Ribera del Duero participará el sábado 25, junto a la Ruta del Vino Arlanza en una presentación dirigida al público final, a las 11:45 horas en el stand de la Junta de Castilla y León.

La Ruta del Vino Ribera del Duero cerró 2018 con 383.150 visitantes, siendo la tercera más visitada en el país después de Jerez y Penedés. Ha sido recomendada en medios de comunicación de prestigio mundial, como The New York Times y The Washington Post.