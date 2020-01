Juan Francisco Rosa alega que se excedieron "unos 500 metros" en la bodega Stratus

El empresario Juan Francisco Rosa, promotor de la bodega Stratus, ha alegado este jueves en el tribunal que en las obras de construcción solo se excedieron "un poco" respecto a lo autorizado, "concretamente unos 500 metros", si bien reconoce que empezaron antes de presentar el proyecto de ejecución ante el Ayuntamiento de Yaiza, en Lanzarote.



El empresario lanzaroteño se enfrenta en este juicio a una solicitud de condena de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía de Canarias, que le imputa la comisión de varios delitos urbanísticos y contra el medio ambiente en la construcción de la bodega Stratvs en la comarca de La Geria. La de Rosa era la declaración más esperada en la fase inicial del juicio, ya que él se enfrenta a la petición más servera entre las planteadas por el Ministerio Público, que la acusación ejercida por la asociación Transparencia Urbanística eleva a 20 años de prisión.



La fiscal del caso ha puesto especial interés durante su interrogatorio en saber si para el empresario, del mismo modo que para el arquitecto Miguel Angel Armas Matallana, lo que hicieron en los terrenos que ocupa Stratvs fue una restauración de una antigua vivienda ya existente o sustitución completa. Rosa ha defendido en todo momento que "no se trata de una vivienda nueva, sino restaurada", recordando que "era una vivienda en ruinas, todo un desastre". Sin embargo, no ha negado en ningún momento del interrogatorio haber construido algo más de lo acordado. La fiscal le ha recordado que en la autorización de que disponían para construir en suelo rústico "se prohibía la ampliación de la vivienda", a lo que Rosa ha replicado que lo que amplió con esos 500 metros de más, "está completamente enterrado y no ha supuesto ningún problema".



En relación a la solicitudes de permisos para la ejecución de las obras el promotor ha asegurado que Armas Matallana, el arquitecto, le dijo que "sería su mujer, Piedad, quien presentaría la solicitud de licencia y que sería el quien se encargaría del proyecto". Ante la afirmación de Rosa de que era la esposa del arquitecto la promotora de la obra, la fiscal ha preguntado si ésta tenía constancia de que el empresario actuaba en su nombre, a lo que respondió que a ella la ve "muy poco" y que era "con Miguel Angel con quien hablaba".



Retrotrayéndose a los inicios de esa construcción, Juan Francisco Rosa ha aclarado que hasta el año 1998 solo poseía el 4 % de la finca. "Compré el 4 % de la finca a la familia de Armas, después fue cuando adquirí también el porcentaje de Miguel Angel y su mujer, por eso entre los tres obtuvimos casi el 100 % de la finca", ha declarado el empresario. Con respecto a la dimensión restante, que era un 18 % y pertenecía a otros familiares de apellido Negrín, asegura que también se la compró a ellos.



Sin embargo, la fiscal, con el fin aclarar si las obras fueron ejecutadas en terrenos que no eran en ese momento de propiedad de los promotores de la bodega Stratvs, ha puntualizado que "la compra a la familia Negrín no se materializó legalmente hasta el pasado 2018", a lo que Rosa ha contestado que la compra en su momento "fue de palabra" y que nadie le reclamó nada al respecto.



La Fiscalía también cuestionó a Rosa, "viviendo en Lanzarote, y conociendo la isla tan bien, como afirma", haya realizado dichas obras "sobre lo que se consideraba un espacio protegido", a lo que el empresario ha replicado que "para eso están los técnicos, yo solo sé que me concedieron una licencia, y por eso lo hice", ha zanjado.



En su interrogatorio, la Fiscalía ha tratado de demostrar que el promotor de la bodega, en declaración de obra nueva, mintió acerca de la ubicación de las obras, situándolas en una finca cuando en realidad están en otra. Al respecto, Rosa ha admitido que sabe que "se cometió un error con la ubicación de la bodega almacén, pero con la restauración de la casa nunca hubo ningún inconveniente".



Terminadas las tres primeras sesiones, el juicio oral por el caso Stratus se reanudará el próximo 11 de febrero en el Palacio de Justicia de Arrecife con la declaración de varios testigos propuestos por las distintas partes personadas en este proceso que tiene previsto finalizar en abril.