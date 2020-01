Pirámides en Madrid

La glorieta de Pirámides, no, no tiene una sola pirámide. Solo cuenta con dos obeliscos que la tradición ha confundido con las pirámides. Son dos elementos constructivos egipcios, así que se ha pensado que daba un poco lo mismo. Pero no es lo mismo. La plaza fue hecha durante el reinado de Fernando VII. Los dos obeliscos gemelos que vemos en la rotonda se colocaron en 1831 y están hechos con una mezcla de granito y caliza, alcanzando los 14 metros de altura. En origen estaban pensados para portar alusivas a la reina María Cristina y a la infanta Luisa Fernanda, esposa e hija de Fernando VII, pero finalmente se quedaron sin nada.

El paisaje utópico de Goya

Quizá la única pirámide levantada en la historia de Madrid en un monumento histórico sea la que en 1939 cubrió la estatua de la Cibeles (1777). Su finalidad no era otra que la de cubrir el monumento de los bombardeos de la Guerra inCivil. Realmente no era un pirámide sino que su forma se aproximaba a, pero lo vamos a dar por válido.

Más desconocido es el dibujo que hizo Francisco de Goya a principios del siglo XIX, quizá inspirado por la expedición de Napoleón a Egipto y que tanta profusión debió de contar con la llegada de los franceses a España.

En el mencionado dibujo vemos un parque con una gigantesca estructura piramidal, muy similar en tamaño a la Gran Pirámide (230 metros de lado y más de 145 de altura) . No sabemos cuál era su finalidad ni por qué lo hizo. Quizá sea un paisaje utópico, un monumento funerario al 2 de mayo... Lo desconocemos.