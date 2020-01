La oposición se une para pedir la vuelta de Onda Jaén

La oposición al completo solicita la restitución del servicio de Onda Jaén y el Ayuntamiento se muestra dispuesto a retomar las negociaciones para la reubicación de trabajadores. Petición conjunta por parte de Adelante Jaén, PP y Vox que se ha planteado, a través de dos mociones urgentes, en el pleno municipal de este martes, 21 de enero.

Estas propuestas de última hora llegan después de que esta casa tuviese acceso a una resolución emitida por la Delegación de Empleo de la Junta en la que se expresaba que no hay razones para aplicar la causa de fuerza mayor en el ERE de la Radio Televisión Municipal. La urgencia de ambas mociones fue aprobada por el alcalde de Jaén, Julio Millán, y han sido debatidas en pleno. La moción contó con los votos a favor de los partidos proponentes y con la negativa de Cs y PSOE.

AD presentaba una de las mociones. La portavoz municipal de la coalición de izquierdas, Lucía Real, señalaba que "curiosamente, en el informe que elaboró la empresa contratada por el consistorio para ello observaban que sí había lugar para la iniciación de este procedimiento. Entendemos que la inspección sí veía lógico una causa de fuerza mayor para un expediente temporal de seis meses, que es imposible que se de en la administración, pero no entiende que ese sea motivo para la extinción de la actividad”.

La otra propuesta ha sido presentada de forma conjunta, como muestra de la buena sintonía entre ambas formaciones políticas, por parte del PP y VOX. El portavoz del grupo municipal popular, Manuel Bonilla, recordaba que "el 23 de diciembre se presentó un ERE para echar a la calle a 46 familias. La causa fue que no se podía poner en marcha el servicio de Radio Televisión municipal porque había una fuerza mayor como consecuencia del incendio. Nosotros hemos visitado esas instalaciones, como ha hecho la inspectora de trabajo, y hemos verificado que existen mecanismos para poner en marcha el servicio". Por su parte, la portavoz del partido de ultraderecha, Salud Anguita, expresaba que "se ha demostrado que no hay ninguna fuerza de causa mayor como ellos alegaban", por lo que piden "que estos trabajadores vuelvan a la casa y vuelvan a trabajar".

Defensa de los trabajadores

Desde Ciudadanos se defendía que siempre se ha querido proteger los puestos de trabajo de los 46 empleados. Y desde el PSOE dicen que el origen es el incendio y siguen manteniendo que "es causa de fuerza mayor". Por lo que, aseguraba el edil Carlos Alberca, que "la solución sería mejor si no se tensase tanto la negociación" por parte de CCOO y CSIF, pudiéndose llegar a soluciones intermedias como la reubicación.

Insiste en que la subrogación de una sociedad deficitaria como Onda Jaén en tiempos del PP fue, "como menos, dudosa". Ahora tocará comprobar si el bipartito que gobierna la capital apuestan por agotar la vía administrativa e interponer recurso de alzada directamente o por conducto ante el Consejero de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, cuestión para la que se da al Ayuntamiento de Jaén un plazo de un mes.