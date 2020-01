Ahora lo que toca es trabajar

El Auditorio de Caja de Burgos acogerá el viernes 7 de febrero a las ocho de la tarde una Gala de Presentación de Aranda Ciudad Europea del Vino 2020. La capital ribereña tomará en este acto el testigo del mandato que recayó el año pasado en el proyecto Sannio Falanghina, que unió a las poblaciones de Castelvenere, Guardia Sanframondi, Sant'Agata dei Goti, Solopaca y Torrecuso, de la región italiana de Benevento.

El Ayuntamiento de Aranda presentaba a primera hora de esta tarde este reconocimiento de la Red Europea de Ciudades del Vino en un acto celebrado en FITUR, la Feria de Turismo Internacional que se celebra en Madrid. La alcaldesa, Raquel González, mostraba su deseo de involucrar al resto de la comarca en esta misión y agradecía la implicación de la Junta de Castilla y León en el proyecto.

La alcaldesa, junto con la concejal de Promoción, Innovación y Turismo, Olga Maderuelo, acompañadas de autoridades de la Junta de Castilla y León de la Asociación Española de Ciudades del Vino y su Red Europea y los presidentes del Consejo Regulador y de la Ruta del Vino Ribera del Duero, avanzaban algunos de los principales actos del calendario diseñado para esta ocasión, donde a otros eventos habituales relacionados con esta temática, como la cata multitudinaria del los premios Envero y el Enverofest como actividad complementaria o la Fiesta Internacional de la Vendimia, se suman otras citas nuevas, como es un, Curso de Viticultores de Ciudades Europeas del Vino, que se celebrará entre el 1 y el 3 de julio, o un Congreso de la Arquitectura del Vino, previsto del 3 al 4 de diciembre. La cita más ambiciosa probablemente sea el Foro del Duero, dedicado al cultivo sostenible del viñedo, que tiene como fechas el 11 y 12 de noviembre.

Sin olvidarnos del Festival Sonorama Ribera, que aúna música y vino, o el Concurso comarcal de Tapas, pinchos y banderillas, el Ayuntamiento, en la medida de lo posible, intentará de dotar de esta temática a eventos anuales, como es el caso de la Milla Urbana, en el que van a participar en esta ocasión equipos invitados de diferentes Denominaciones de Origen Vitivinícolas.

El año no ha hecho más que empezar y ahora lo que toca es trabajar para no decepcionar a quienes vengan a visitarnos atraídos por este reconocimiento de RECEVIN y no se quede en un simple título, como comentaba Miguel Ángel Gayubo, presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero.