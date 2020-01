Un 8% de los vehículos inspeccionados en Ponferrada circulaban sin la ITV en regla

Un 8 por ciento de los vehículos inspeccionados por la Policía Municipal circulaban sin la ITV en regla. Son los datos facilitados por el Ayuntamiento sobre la campaña de vigilancia desarrollada en colaboración con la DGT entre los días 20 y 26 de enero.

En total, se controlaron 220 vehículos, de los que 5 eran motos y 10, camiones. Fueron 18 os vehículos denunciados por no tener la Inspección Técnica en vigor y 43 por no llevar el cinturón de seguridad, mientras que no se detectó ningún coche con las ruedas en mal estado o circulando sin seguro.

Por otro lado, la policía instruyó durante el fin de semana un juicio rápido por alcoholemia, una denuncia por infracción de horario, tres por orinar en la vía pública y 9 por participar en botellones.

De los 81 controles de embriaguez que se llevaron a cabo, cuatro dieron resultado positivo.