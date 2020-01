Siete años de inhabilitación para el exalcalde de Torrejón de la Calzada

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a siete años de inhabilitación al exalcalde de Torrejón de la Calzada, Eusebio García, por la municipalización de la piscina-spa en 2014 vía decreto y sin pasar por el Pleno Municipal, lo cual considera el tribunal que supuso una prevaricación administrativa porque “voluntariamente ignoró todas las advertencias” sobre la ilegalidad.

Según la sentencia, recogida por EFE, García no contó con los informes de Intervención y Secretaría y sabía que no tenía competencias para tomar esa decisión, si bien no ve infracción en la cesión posterior de la piscina a otra empresa y descarta de manera tajante que el exalcalde se enriqueciera o beneficiara con esa decisión.

La piscina fue construida y adjudicada en 2009 pero se rescindió el contrato tras la llegada de García a la alcaldía por la situación del centro y el impago a trabajadores. Fue varios años después cuando tras no conseguir readjudicar el servicio el alcalde decidía asumir directamente la gestión, etapa que acababa con el cierre, primero temporal y luego definitivo, del centro en 2015.

Durante el juicio la Fiscalía no formuló acusación alguna porque defendió que García no tuvo “intención de perjuicio” ni acabó perjudicando a los intereses municipales.

Contra la actual decisión cabe recurso ante el Supremo, aunque la inhabilitación para cargo público de García no tendrá efectos en el plano político toda vez que el alcalde del PP entre 2011 y 2019 no se presentó a las últimas elecciones y ya manifestó que se retiraba de la escena política.