El secreto de un oriundo de Fuentelcésped en un campo de concentración nazi

Blas Antón nació en Fuentelcésped en 1918. Un ribereño de nacimiento, que pronto emigró con su familia hasta Atienza (Guadalajara). En ningún momento cortó sus raíces y la relación con su tierra originaria. Pero su vida fue cuanto menos curiosa, y también oculta. Ahora lo entenderán. A los 18 años, la vida de Blas cambió cuando se vio envuelto en el estallido de la Guerra Civil. Fue reclutado por la Falange para desempeñar labores de correo en el frente del Ebro -uno de los más crueles- y resultó herido.

Pero a este fuentelcespense pareció gustarle ese clima de tensión. Porque tras recuperarse de las heridas y volver a tierras alcarreñas, decidió alistarse en la División Azul con la que luchó en Rusia, y estuvo recluido en un campo de concentración en el Holocausto nazi. Esa información, unida a que por un tiempo vivió en Paris, son los pocos datos que sus dos hijas conocen sobre él, porque no reveló más. Blas no mencionó muchos datos sobre su pasado, antes de que falleciera en los años sesenta a causa de una angina de pecho.

Pero su pasado, que no se había olvidado, ha vuelto a abrirse. Y lo ha hecho porque el gran archivo mundial sobre el Holocausto nazi, The Arolsen Archives, se puso en contacto con Pilar, una de sus hijas. A través del historiador e investigador Antonio Muñoz, de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, las hijas de Blas pudieron conocer que su padre estuvo en el campo de concentración alemán de Neuengamme. “La documentación es escasa pero nos está permitiendo dar con las familias de españoles que estuvieron en diversos campos de concentración, el tener dos apellidos poco comunes me permitió dar con más facilidad con Pilar y su familia”, asegura Muñoz.

Blas Antón, a la derecha, junto a su mujer y sus dos hijas, Pilar y Marta / Cadena SER

Pilar ha recibido objetos pertenecientes a su padre. Un reloj y un anillo que guarda con añoro, como si de dos piezas de un puzle se tratara. De un puzle que, poco a poco, trata de reconstruir. Porque no se digna a quedarse con la historia sin investigar más, sin saber qué fue de ese pasado oculto de su padre, y tampoco ha podido confirmar algunos datos como que su progenitor se hubiera alistado en la División Azul porque no se recoge en los documentos a los que ha tenido acceso. “Tenemos una doble duda, porque mi madre me contó que los falangistas le ofrecieron un muy buen puesto que rechazó y entendemos que pudo ser porque ideológicamente no estaba tan a favor suyo y alguien le hizo cambiar de idea, o quizá simplemente actuó como un espía”, asegura.

El tiempo pasa pero la investigación continúa. Antonio Muñoz y la asociación de la que forma parte siguen buscando el pasado oculto de muchos españoles que estuvieron en campos de concentración. En los próximos meses, Pilar y otras familias que quieren conocer y saber más sobre el pasado de sus familiares emprenderán un viaje hacia los campos de concentración en los que se encontraban. Todo para tratar de buscar nuevas piezas o encajarlas en un puzle al que aún le queda mucho por completar.

Porque el pasado de Blas es también el pasado de sus hijas, que no nacieron en Fuentelcésped ni tampoco vivieron en Guadalajara. Pero ahora, desde su Barcelona natal donde despidieron a su padre, guardan con cariño su curiosa relación con la Ribera del Duero. Una relación que guardan como propia. Porque en cierto modo, son parte de ella, de su historia, y de sus gentes.

