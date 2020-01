Los Presupuestos de Castilla-La Mancha se ejecutarán con normalidad a pesar del recurso del PP

Estos días les estamos contando que el PP de Castilla-La Mancha va a recurrir en el Tribunal Constitucional los Presupuestos regionales de este año, que consideran ilegales. Dicen los populares que van en consonancia a los de 2017, donde el Tribunal de Cuentas encontró diferentes irregularidades, según denuncian los populares.

Mientras, desde el Gobierno regional, defienden la legalidad de esas cuentas y cargan contra el presidente del PP en la región, Francisco Núñez.

Pero a efectos prácticos ¿Qué supondría que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite ese recurso?

No se suspende cautelarmente

En 'SER Castilla-La Mancha' hemos hablado con Francisco Javier Díaz Revorio, catedrático de Derecho Constitucional de la UCLM. Asegura, que en el supuesto de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite ese recurso del PP, los Presupuestos regionales de 2020 se seguirían ejecutando con total normalidad.

Y es que, a no ser que recurra y lo pida el presidente del Gobierno de España, no cabe la suspensión cautelar, en este caso de la Ley de Presupuestos.

La resolución puede tardar años

Añade, que por experiencia, aunque se declarasen esos presupuestos inconstitucionales, a nivel práctico no supondría nada, porque la decisión sobre el fondo del asunto del Constitucional puede tardar años.

En estos supuestos, dice Díaz Revorio, "el tribunal, lo que suele hacer, aunque no está obligado, es declarar la inconstitucionalidad pero no anular, no dar efectos retroactivos en su resolución, sino que ya se da por bueno la aplicación que se ha realizado".

Dice que solamente podría tener efectos prácticos de cara a ejercicios presupuestarios futuros.