Las organizaciones agrarias trasladaron al PP que la declaración de Diputación era "un texto descafeinado"

El PP de Jaén asegura que las organizaciones agrarias le trasladaron que la declaración de Diputación era “un texto descafeinado”. Los populares arremeten, además, contra el presidente de la Diputación por su negativa a aplazar el pleno del ente provincial. Coincidía ayer, recordamos, con las contundentes movilizaciones que desarrolló el sector oleícola en la provincia de Jaén cuando se cortaron hasta cuatro grandes carreteras durante buena parte de la mañana para protestar por la crisis en el olivar.

El coordinador general del PP de Jaén y portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Miguel Contreras, ha querido salir al paso de lo sucedido en el pleno del ente provincial este jueves. Y es que el PP abandonó dicha sesión plenaria para poder acudir a las manifestaciones convocadas por los agricultores. Francisco Reyes acusó al PP de abandonar el pleno para no votar una proposición socialista “que defiende los derechos de los agricultores”.

Miguel Contreras ha criticado duramente al presidente de la Diputación, Francisco Reyes, por no haber aceptado posponer el pleno a otro día. Explica que, además, no se quedaron para votar la Declaración institucional preparada en Diputación en apoyo al sector del aceite porque no fueron aceptadas lo que considera “unas pequeñas modificaciones” aportadas por el PP y consensuadas con las organizaciones agrarias convocantes. Algo que, asegura, sí se ha hecho en Ayuntamientos socialistas como Martos y Mengíbar. Contreras asegura que la declaración institucional de Diputación les pareció a las organizaciones agrarias “un texto descafeinado”.

“Las organizaciones me dijeron que les parecía un texto descafeinado y light. Y me propusieron algunos cambios que son los que trasladé al gobierno socialista de la Diputación”. Sobre la modificación a la que se refiere y que, según Contreras, estaría acordada junto a las organizaciones agrarias expresa textualmente que se insta “a que el gobierno de la nación afronte la actual situación del sector agrícola, y en especial del olivarero, como un problema de especial importancia y no demore más las actuaciones necesarias para mejorar la situación de crisis”.

El texto ahonda en que “a tal fin se le urge (al gobierno de la nación) a la creación de una mesa sectorial de unidad para la defensa de la agricultura. De igual forma se le insta a la creación de una comisión interministerial que diseñe y ejecute un plan de acción para el sector agrícola dada su importancia socioeconómica, así como a la puesta en marcha de un plan especial de control de nuestro aceite para salvaguardar su pureza y origen”. Modificación que, según el PP, fue rechazada por el presidente de la Diputación Francisco Reyes.

También informaba que la declaración realizada por las organizaciones agrarias, “mucho más contundente” que la que preparó la Diputación, fue el texto aprobado en el pleno del Ayuntamiento de Úbeda donde también gobierna el PSOE. Por lo que acusan a Francisco Reyes de colaborar con “la postura de brazos cruzados” del gobierno nacional. Y pone como ejemplo lo acordado este jueves por la Junta que “pondrá a disposición de los agricultores unas ayudas de 750 millones de euros”.