La Junta General insta al gobierno a hacer cumplir la ley autonómica de Memoria Histórica

El parlamento asturiano ha aprobado a propuesta de Podemos una Proposición No de Ley por la que instan al gobierno asturiano a hacer cumplir la Ley de Memoria Democrática del Principado. La iniciativa, que contó con el apoyo del grupo proponente, del PSOE, de IU y de Ciudadanos, defendida en el Pleno de la Junta General por el diputado de Podemos, Rafael Palacios, hacía especial hincapié en lo ocurrido en Oviedo, donde en cumplimiento de una sentencia judicial, hace unos días se recuperaron los nombres de cuatro calles franquistas que habían sido modificados por el anterior gobierno tripartito de la capital que formaban PSOE, Somos e IU, en base a la Ley de Memoria Histórica estatal .

Curiosamente en Oviedo gobierna Ciudadanos junto al PP, y aunque en la Junta la formación naranja votó a favor de la propuesta de Podemos, desde el consistorio ovetense, el teniente de alcalde, Ignacio Cuesta (C's) ha declarado que no hay intención de tramitar el cambio de esas cuatro calles que habían sido renombradas como Juan Benito Argüelles, Lola Mateos, Joaquín Costa y Arquitectos Galán, y que ahora han vuelto a su nomenclatura original franquista: General Yagüe, Marcos Peña Royo, Fernández Ladreda y Yela Utrilla.

Además el Ayuntamiento de Oviedo no tiene constancia de la carta enviada por la consejera de Presidencia, Rita Camblor, a todos los consistorios asturianos instándolos a retirar en el plazo de un mes todos los símbolos de exaltación del franquismo, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática del Principado aprobada en marzo del año pasado. Una misiva de especial interés en el caso de Oviedo, que como se señala, la semana pasada vía sentencia judicial, repuso las placas de 4 calles con nombres franquistas, como la dedicada al General Yagüe, conocido como 'el carnicero de Badajoz'. El primer teniente de alcalde de la ciudad, Ignacio Cuesta, confirma que el Ayuntamiento no tiene intención de tramitar el cambio de nombre de ninguna de esas calles.

Cuesta ha insistido en que han tenido que reponer las placas de esas calles con nombre franquistas "por mandato judicial derivado de una negligente actuación del anterior equipo tripartito de gobierno" y que en todo caso el nuevo equipo de gobierno, el bipartito de PP y Ciudadanos no se plantea tramitar un nuevo cambio de esas calles en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática del Principado. No sabe nada de plazos para cumplir dicha ley, ni de ninguna carta enviada por el gobierno asturiano para la retirada de símbolos franquistas, incluidos los nombres de las calles."No me consta", ha dicho el teniente de alcalde y concejal de urbanismo por Ciudadanos, Ignacio Cuesta.