López Miras: "Un iPhone no tiene más tecnología que un tomate murciano"

La Región de Murcia expone estos días en Berlín y para el mundo la excelencia de sus productos hortofrutícolas en la Feria Fruit Logística 2020, para lo que ha elegido el lema 'We care about what we do' (‘Nos importa lo que hacemos’).

Encabezando la delegación murciana en Alemania se encuentra el presidente murciano, Fernando López Miras, quien ha dicho que "es muy fácil sacar pecho en una feria de estas características siendo la Región de Murcia la huerta de Europa".

En una entrevista para el programa Hoy por hoy desde el stand murciano en Berlín; uno de los más grandes de la feria hortofrutícola, López Miras se ha mostrado muy orgulloso de los pruductos murcianos y de su exposición en uno de los escaparates más importantes del mundo, "nos están visitando cadenas de alimentación, supermercados e incluso agricultores de otros países para interesarse por la oferta que presenta el campo murciano en Berlín", ha dicho el presidente.

López Miras ha resaltado que el secreto de que la Región de Murcia siga siendo la huerta de Europa reside en la calidad y el trabajo que demuestran en su día a día los agricultores murcianos, "gente que ha sabido evolucionar y aplicar todas las técnicas y tecnologías a los cultivos sacando el mejor de los productos al mercado".

Dice el presidente murciano que, "detrás de un tomate murciano hay más tecnología que detrás de un iPhone", un ejemplo que suele poner para explicar la eficacia de la agricultura murciana, aprovechando todos los recursos a su alcance para crear los mejores productos hortofrutícolas de Europa.

Durante la entrevista el presidente murciano también se ha referido a la problemática de la falta de agua que padecen los agricultores murcianos, la marcha del Reino Unido de la Unión Europea o de la escasa rentabilidad que padecen los agricultores murcianos al cosechar sus tierras.