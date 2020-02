"La situación desesperada de la agricultura pone en riesgo el relevo generacional"

“Aunque cambien los colores de los gobiernos, no hay sensibilidad para modificar las cosas. No es una protesta contra el Gobierno actual, no es contra nadie, sino contra la situación desesperante del sector”, clama Ángel González, presidente de la Comunidad de Regantes de Fuenlabrada, quien poco antes de acudir a la manifestación hablaba con SER Madrid Sur.

Fuenlabrada a pesar de ser una gran ciudad cuenta con un Parque Agrario y unas huertas de regadío de donde salen gran parte de las acelgas, autóctonas de esta localidad, que llegan a Mercamadrid y se consumen en la región.

González se lamenta de que dentro del sector, el regadío sea el más olvidado. No recibe ayudas europeas, ni subvenciones al consumo, eléctrico. “Para nosotros más importante que las del gasóleo, porque consumimos más electricidad”. Son dos cosas que supondrían un desahogo para este tipo de cultivos.

Situación desesperada es la palabra que más repite este veterano agricultor, cuando conversa con SER Madrid Sur. Se queja de que en el sector “la horquilla se cierra y la viabilidad económica de las explotaciones está en decadencia, estamos en una situación bastante desesperada”, dice.

Los problemas

El primer eslabón arranca con precios míseros que reciben, que son de hace 20 ó 30 años, asegura. Se queja también de la cadena de distribución. “El que paga los platos rotos es el consumidor. Aquí, por ejemplo, por nuestras acelgas nos pueden pagar 0,35 céntimos y en cualquier hiper, como yo he visto estos días, se puede poner en más de dos euros”.

También señala a los envases de plástico con los que se comercializan algunos productos. “Todo lo que se manipula en plástico lleva poca cantidad y el negocio está en el plástico, no en el volumen de la planta”. Asimismo, reivindica que el envase utilizado para el transporte de la huerta al mercado, se reutilice porque “cuesta más que el producto que lleva dentro”.

En definitiva, González pone sobre la mesa lo que grita esta mañana todo el sector, la situación insostenible que hace el relevo generacional más que difícil. ¿Cómo vamos a tener el relevo intergeneracional, si a los que entran nuevos no podemos darle situación boyante?”, pregunta.

La importancia del consumidor

Elemento clave, además de las medidas políticas, es el consumidor, que debe "dar la cara" porque, alerta, puede encontrarse con desabastecimiento. "De eso no se percatan los que nos gobiernan. La población agraria está muy envejecida".

Este pasado año, la huerta fuenlabreña perdió varias explotaciones, una de ellas la más grande de todo el Parque Agrario. “Eran gente joven y veían que no tenían viabilidad económica”, lamenta González.