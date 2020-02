Ayala pide a Aguado impulsar una Estrategia de Industrialización regional

A 48 horas de que el Javier Ayala remitirá una carta al vicepresidente regional, Ignacio Aguado, en la que le pedía una reunión ante la imposibilidad de verse con la presidenta Isabel Ayuso, el encuentro entre alcalde y vicepresidente se ha producido esta mañana.

En él, el regidor fuenlabreño le ha recordado los temas pendientes y urgentes que el gobierno regional tiene con la ciudad. Reivindicaciones históricas, como el centro de salud de El Vivero- Hospital-Universidad, “imprescindible que se pongan en marcha las obras para dar cobertura sanitaria a esos barrios”, decía Ayala, el nudo sobre la M-506 que comunica la calle Oasis con los nuevos barrios, la futura estación de Metro del Vivero, “ya esta el cajón y sólo hay que ponerla en marcha”, así como terminar el colegio Yvone Blake que se inició por fases, son los temas que han abordado en este encuentro.

Una reunión en la que el alcalde de Fuenlabrada ha aprovechado para pedir a Aguado que el nuevo gobierno regional apueste de una vez por una Estrategia industrial para la Comunidad y que se abra un espacio de debate en el que gobierno autonómico, ayuntamientos y Ministerio trabajen conjuntamente. Fuenlabrada se ofrece para poner un euro por cada euro que también aporte la Comunidad a la mejora de zonas industriales en la ciudad.

Por su parte, Aguado ha valorado la importancia de que entre administraciones se hable y se entiendan. El vicepresidente ha calificado la reunión de cordial, un encuentro en el que ambos, ha dicho, han sido muy francos. Aguado dice saber que hay necesidades de inversión urgente en Fuenlabrada, en educación, sanidad o transportes y asegura que las trasladará a sus compañeros de gobierno.

Ayala considera intolerable que pasados ya seis meses la presidenta de la Comunidad de Madrid no haya recibido al alcalde de una ciudad de 200.000 habitantes. “Me parece una falta de responsabilidad y de lealtad institucional. Es imprescindible que me reciba y a mis compañeros alcaldes de la zona sur. No nos merecemos este trato”.