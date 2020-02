"Nos la vamos a cargar" la amenaza a Gloria Moreno tras denunciar un posible chivatazo a los furtivos

La sargento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Lanzarote, Gloria Moreno, ha afirmado que llegaron a trasladarle que había personas asegurando que "nos la vamos a cargar", después de su operación contra los participantes en un asadero de pardelas en Alegranza y sobre todo, tras informar de un posible chivatazo a los furtivos.

Moreno ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes tras convertirse en firme su absolución del delito de falsedad documental del que fue acusada por el guardia Miguel Ángel Padial, precisamente el señalado por la sargento como presunto chivato de los pardeleros.

Tras agradecer a todas las personas que le han mostrado su apoyo desde que comenzaron a lloverle los expedientes, Moreno ha asegurado que se encuentra en la obligación de exigir responsabilidades a todas las personas que le llevaron a juicio en lugar de investigar si se estaba produciendo o no un chivatazo. En este sentido, ha hecho referencia a su propia unidad "tenía la obligación de investigarlo, no lo investigó en profundidad, no pidió las llamadas de ese posible chivatazo y no tomaron declaración a los testigos, no hicieron ningún tipo de gestión de esclarecimiento y mandaron ese atestado al Juzgado". También ha señalado al juez Rafael Lis, titular del Juzgado de Instrucción número 3 en el que cayó el atestado " "tampoco realizó ni ordenó que se realizara ningún tipo de gestión de esclarecimiento".

Respecto a la Fiscal Ramona Muñoz, Moreno ha tildado de inadmisible que le acusara por cumplir con su trabajo "su misión es garantizar que se cumpla con la legalidad de los procedimientos, no ejercer de abogado defensor de la persona que presuntamente había dado el chivatazo a los furtivos".

La sargento ha señalado que todos estos comportamientos, junto con la contínua y sucesiva apertura de expedientes, le llevaron a las puertas del suicidio "desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2019, cuando se conoció la sentencia, he estado casi sin dormir, no dormía más de tres horas seguidas, eso desequilibra mucho y no me retiraron el arma hasta que me di de baja por estrés, me mantuvieron el arma mientras me mantenían abiertos cinco o seis expedientes disciplinarios, el coste personal ha sido salvaje".

Para Gloria Moreno, ha quedado claro que se ha utilizado el régimen disciplinario de la Guardia Civil contra ella "y está para otras cosas, está para limpiar la Guardia Civil y creo y espero que sea algo que no se vuelva a repetir". En este sentido, cree que llegarán más expedientes ya que "han ido a cazarmen en grupo y tengo la sensación de que hasta que no acaben conmigo, no van a parar".

La sargento ha manifestado por otro lado sus deseos de volver a su puesto "pero en un ambiente de seguridad", algo que considera ahora mismo no está garantizado si no se cesa al capitán Germán García "para mí no es seguro volverme a poner bajo sus órdenes ahora mismo". Ha recordado que ha presentado una querella contra García entre otros por un presunto delito de abuso de poder "entonces en el momento que avance, si desde instancias superiores no se ordena su cese, pues yo lo solicitaré".