La Xunta estudiará la propuesta municipal para reducir las expropiaciones en el nuevo hospital

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, han mantenido la primera reunión técnica sobre la ampliación del hospital de A Coruña. La Xunta se ha comprometido a estudiar la propuesta del Concello de reubicar los volúmenes del nuevo complejo para reducir el impacto sobre los vecinos del barrio de Eirís y minimizar al máximo las expropiaciones de viviendas. Vázquez Almuiña no ha concretado si alguna de ellas se mantendrá dentro del anillo perimetral hospitalario, tampoco el número de ocupaciones.

Subraya eso sí que lo fundamental para la Xunta es asegurar la construcción de un complejo viable de cara a las próximas cuatro décadas. "Estamos no período de analizar posibles solucións -señala el conselleiro de Sanidade- no que o aspecto primordial é atención sanitaria do área da Coruña para os próximos 30-40 anos; a partir de aí toca minimizar os impactos".

El conselleiro de Sanidade ha admitido que el proyecto de los nuevos bloques del complejo hospitalario (Chuac) está en una fase muy inicial y abierta a propuestas.

Los técnicos municipales hoy han planteado una modificación para reducir las expropiaciones que será analizada por Sanidade.

La alcaldesa de A Coruña ha señalado que todavía queda por firmar el convenio que establecerá la competencia y responsabilidad de cada administración en el proyecto. Será en las próximas semanas cuando comience a estudiarse. "Nas vindeiras semanas comezaremos a estudar o borrador dese convenio que recollerá as obrigas, tanto da administración local como da autonómica, de cara á reordenación dos viais e á construcción desas novas comunicacións", adelanta Inés Rey.

La construcción de los nuevos accesos no tendrán afección en viviendas, tal y como anunciaba la titular de Infraestructuras en las últimas horas. La reunión ha contado también con la presencia de la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, técnicos de este departamento, del Sergas y del Concello de A Coruña.