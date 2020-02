El mapa del "Burgos vaciado"... de médicos

La provincia burgalesa es la más afectada por la falta de médicos de familia en Castilla y León y una de las que carece de más pediatras en Atención Primaria. Al menos así quedaba de manifiesto en la documentación gráfica aportada esta semana por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en una comparecencia pública, como se puede comprobar en la fotografía que ilustra esta noticia, aunque desde su departamento descartan facilitar esta infografía alegando que se trata de documentación interna. En cualquier caso las fotografías de la comparecencia son suficientemente elocuentes para comprobar que prácticamente toda la provincia de Burgos está afectada por una carencia generalizada de especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria, es decir quienes atienden las consultas de los Centros de Salud, consultorios y hacen las guardias en atención continuada, tanto en el medio urbano como en el rural. La situación se agrava en varias zonas de salud donde al déficit de profesionales médicos para atender los consultorios se suma la falta de pediatras. Una circunstancia que según el mismo documento gráfico mostrado por la Consejera padece también la Ribera del Duero.

Verónica Casado sigue insistiendo en que esta problemática tiene su origen en una deficiencia estructural de falta de profesionales. “Es muy extenso el déficit que tenemos”, reconoce. Por eso advierte de que se necesitará tiempo para revertirla y que se requerirán medidas de mayor que los planes de contingencia. Los incentivos económicos no se encuentran entre las primeras opciones de la consejera, que apuesta más bien por medidas de estabilización y promoción profesional “haciendo concursos-oposición y concursos de traslados y fidelizando a nuestros profesionales. La fidelización no solamente pasa por el incentivo económico, pasa por la estabilidad laboral. La clave es poner medidas estructurales. Lo que yo no quiero es que los planes de contingencia se conviertan en lo habitual”

Sin embargo, y en contra de este discurso, lo cierto es que hasta el momento la falta de profesionales se ha resuelto con medidas muy a corto plazo, al menos en lo que al entorno ribereño se refiere: mientras que las guardias en Atención Primaria siguen siendo requiriendo que acudan médicos de otras áreas como Valladolid o de otras zonas o servicios sanitarios, la atención pediátrica en los centros de salud sobrevive sobrecargando a los profesionales con el cupo de las consultas vacantes y con la colaboración (limitada) del HUBU, una vez que se ha retirado el refuerzo que proporcionaba el hospital Río Hortega de Valladolid. Soluciones en precario que parecen estarse cronificando al mantenerse durante meses sin que se vislumbre alternativa

Por otra parte, alguna de las medidas de mejora profesional a las que la Consejera fía la solución al déficit de médicos en las zonas de difícil cobertura parecen haber provocado el efecto contrario: es el caso del recién resuelto concurso de traslados de médicos de familia en Atención Primaria que lejos de resolver el problema de falta de médicos en zonas ya de por sí deficitarias ha agravado este problema, dejando más plazas vacantes en las zonas rurales, como es el caso de la zona básica de salud de Roa o de Aranda Rural, más aún en el entorno de Quintanar de la Sierra, en la comarca burgalesa de la Demanda.