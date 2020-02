El PSOE planteará declarar la Laboral Patrimonio de la Humanidad

Cambio de postura en el gobierno municipal. El PSOE gijonés ha rectificado su postura inicial y sí apoyará la candidatura de la Universidad Laboral como Patrimonio Mundial de la Unesco. La alcaldesa, Ana González, ha anunciado la presentación de una proposición al Pleno el próximo mes de marzo.

En la propuesta se hace un repaso por la historia de este conjunto arquitectónico como valor artístico pero también añade su origen y significado, como espejo y símbolo de los ideales de la dictadura franquista. En esa declaración se hará constar que se trata de "un símbolo y reflejo de un régimen dictatorial que no debe repetirse". La regidora ha explicado que en la iniciativa presentada por el PP no constaba expresamente las aspiraciones con las que se levantó y la naturaleza "totalitaria" del régimen que la erigió. "Se trata de un periodo de la historia que, en ningún caso, puede volver a repetirse", sostiene. La primera edil ha insistido en un argumento. "Sí a que la Universidad Laboral sea declarada Patrimonio de la Humanidad, pero con la condición de que lo contemos todo. Queremos a la Universidad Laboral, no nos avergonzamos de ella y por eso no puede negarse la historia".

¿Por qué ahora un cambio de postura? Las voces discordantes con la posición de los socialistas que han salido a la palestra estos últimos días no han ejercido presión en este cambio de postura aunque, según Ana González, no han sido ajenos al debate. "Ha sido una decisión personal que asumo directamente", ha defendido.

Sobre la movilización que la asociación 'Asturias con la Bandera' ha convocado para este domingo en apoyo a la candidatura, González ha asegurado que todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, algo que ella misma ha hecho muchas veces.