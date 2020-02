Tras cinco años sin trenes, Granada y Sevilla estrenan alta velocidad desde 19 euros

Tras cinco años sin trenes directos, Sevilla y Granada han vuelto a estar unidas por ferrocarril desde este domingo. Ello es posible gracias a los cuatro trenes diarios por sentido que unen ya las dos capitales con trenes AVANT de alta velocidad. El trayecto se realiza, como mínimo, en dos horas y media, ya que los trenes tienen que entrar a Córdoba. Cuando dentro de un año, esté en funcionamiento el 'bypass' de Almodóvar del Río, la duración será de unos 20 minutos menos. Además, al trayecto se le podrán arañar otros 20 o incluso 25 minutos cuando Granada tenga alta velocidad real y el Ministerio de Fomento contruya la Variante de Loja. Los trenes pasan ahora por el trazado convencional a la altura de esta ciudad.

Las cuatro conexiones directas de alta velocidad con Sevilla mejoran además las comunicaciones con Loja, Antequera-Santa Ana (y desde ahí a Algeciras), Puente Genil y Córdoba. Los servicios se realizan contrenes AVANT modelo 114 que también enlazarán Granada con Málaga cuando, después del verano, esté terminada la estación de Antequera ciudad. Además, de los cuatro enlaces directos, el transbordo en Córdoba permite cinco conexiones AVE+AVE, algunas de ellas con los mismos precios de las conexiones directas.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha asistido este domingo en la estación de Granada a la llegada del primer tren procedente de Sevilla, acompañada por el alcalde de Granada, Luis Salvador; el presidente de la Diputación, José Entrena; y la vicepresidenta del Parlamento andaluz, Teresa Jiménez, entre otras autoridades. García ha realizado el trayecto desde Loja con la teniente alcalde de Loja, Adela Castaño. Al acto de Granada no ha asistido ningún representante destacado de la Junta de Andalucía.

La granadina Sandra García ha asegurado que el Gobierno trabajará por garantizar las conexiones regionales de media distancia sin descartar la vuelta del tren convencional por el eje trasversal de Andalucía; y ha confirmado que también se conectará Granada con Málaga con alta velocidad, aunque sin poner fecha.

En el primer tren de este domingo entre Sevilla y Granada han viajado una veintena de viajeros. Aún no se sabe cuándo los viajeros podrán hacer el trayecto entre Granada y Málaga. Los planes de Renfe prevén comenzar ese servicio a finales de verano cuando acaben las obras de la estación de Antequera ciudad. Antes, la empresa trabaja para implantar el cuarto AVE diario con Madrid en abril.

Autoridades dan bienvenida al primer AVANT procedente de Sevilla en la estación de Granada / Diputación de Granada

Precios y duración

De los cuatro viajes diarios por sentido entre Granada y Sevilla (con una oferta diaria de 1.900 plazas), solo uno tarda dos horas y media. El resto, algo más. Los ocho trenes paran en Córdoba, Puente Genil, Antequera-Santa Ana y Loja.

El precio por trayecto es de 47,20 euros para el billete sencillo y de 37,75 con el descuento de ida y vuelta. El Abono Tarjeta Plus permite realizar entre 30 y 50 viajes con reducción del precio sobre la tarifa General en función del trayecto y el número de viajes; la Tarjeta 10 Plus, para 10 viajes con una validez de dos meses; y la Tarjeta Plus 10-45, para 10 viajes con una validez de 45 días desde la fecha de la compra. Estas modalidades suponen un coste del viaje de 18,97 euros; 30,29 y 19,32 euros, respectivamente. El viaje a Loja en trenes AVANT cuestan 6'30 euros

Conexiones regionales

Los servicios de alta velocidad desde Granada suponen, en la práctica, la desaparición del tren convencional, con la única excepción de los media distancia entre la ciudad, Guadix y Almería.

El consejo de ministros aprobó el pasado verano garantizar el servicio público entre Granada y Sevilla con los trenes AVANT ya en servicio desde este domingo. Eso supone el abandono de los viajes por el trayecto más corto, el eje trasversal de Andalucía por Osuna-Arahal, ahora también interrumpido.

La delegada, Sandra García, ha asegurado que el Gobierno 'tiene voluntad' de mantener los trenes convencionales desde Granada a Sevilla, aunque todo hace indicar que será, cuando vuelva el tren entre Antequera y la capital andaluza, utilizando hasta Antequera los actuales AVANT; por tanto, con transbordo.

Las plataformas provincial y regional por el tren vienen pidiendo el mantenimiento del tren convencional como elemento vertebrador de las comarcas y las ciudades medias de Andalucía. Por el momento, la línea férrea convencional entre Granada y Bobadilla sigue cerrada y sin planes de reutilización a corto o medio plazo.

El alcalde de Granada ha asegurado en el acto de bienvenida al primer AVANT que es necesario aprovehcar las nuevas comunicaciones para reconfigurar la forma de entender el turismo e incrementar las pernoctaciones'. El presidente de la Diputación ha asegurado también que se trata de una buena noticia aunque la provincia peleará para mejorar todas las conexiones existentes. Asegura Entrena que 'Granada peleará por unirse al Corredor Mediterráneo, recuperar el tren por Baza y un tren con la Costa'.