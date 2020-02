Los sindicatos de Metro denuncian que el desamiantado oculta pruebas del 'Caso Amianto'

Desde el martes y hasta nuevo aviso los trabajos de desamiantado del Metro de Madrid están paralizados. Lo decidió la juez que investiga el Caso Amianto, en el que se investigan a siete responsables de Salud y Prevención del suburbano por homicidio imprudente, lesiones por imprudencia y delitos contra los derechos de los trabajadores.

El sindicato de maquinistas de Metro envió un escrito a la empresa, refiriéndose a los “trenes clásicos”, para que no los desmantelaran hasta que no se supiera qué cantidad de amianto había en esos vagones. Sin embargo, Metro no dio respuesta y el sindicato decidió escribir a la fiscalía, que lo trasladó a la jueza.

Juan Ortiz, portavoz del sindicato de maquinistas de Metro, asegura que ellos lo que quieren saber es “qué piezas de amianto en la cabina del maquinista había en esos trenes”. Sostiene además que “hasta que no les den esa información no deberían desmantelar esos trenes”. Cree Ortiz que “el problema de Metro de Madrid es que no sabe dónde tiene el amianto todavía”.

Por su parte, fuentes de Metro de Madrid transmiten a la Cadena SER que están preparando una petición al juzgado para que reanude los trabajos de desamiantado. Dicen desde Metro de Madrid que las sospechas de los sindicatos, acerca de que se están ocultando pruebas, son infundadas. Asegura la empresa que cada vez que se producen los trabajos de desamiantado se informa a los sindicatos, a los trabajadores y a la comisión de seguimiento del caso.

El proceso de desamiantado se encuentra paralizado solo en los trenes, ya que en el resto de las instalaciones de Metro sí está permitido que se continúe con las labores de limpieza. El plan llevado a cabo prevé la desaparición total del amianto en 2025, en un proceso que cuesta 140 millones de euros.