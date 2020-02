Antonio Rodríguez, con Denominación de Origen Ribera del Duero

Siente tener que jubilarse. Siente tener que dejar su cargo en la Denominación de Origen Ribera del Duero. Se emociona solo haciéndose una idea de lo que deberá dejar de lado antes de afrontar una nueva etapa en su vida. Es responsable de la entrega de contraetiquetas a las bodegas. Él es Antonio Rodríguez, y este miércoles le hemos dado una sorpresa.

Pasó varios años con su familia en tierras australianas. Y con esa excusa, la de contar su historia, la Cadena SER le citó este miércoles. Lo que Antonio no sabía es que su otra familia, la de la DO Ribera, le iba a preparar una sorpresa tan especial. Iba a dedicarle varios minutos a mostrar y demostrar lo que va a suponer su ausencia diaria. Su trabajo desinteresado. Pero ante todo, su amistad y ayuda para los buenos y malos momentos.

“Él piensa que se va, pero nosotros no vamos a dejarle marchar porque hace que nuestro día a día sea mejor, le queremos mucho y teníamos que hacerle este homenaje”, cuenta Rebeca Ruano, responsable de comunicación del Consejo Regulador.

Botella de vino entregada a Antonio en su fiesta de despedida / Imagen facilitada

Antonio no sabe reaccionar. Llora, se emociona, y nos emociona a los que escuchamos su historia y a los que sin conocerle, sentimos también que su marcha es una gran pérdida para la DO Ribera. Porque Antonio es gen ribereño. Es gen Ribera de Duero. Es gen luchador, trabajador, pero ante todo buena persona. Porque Antonio ha dejado huella, y no solo en sus contraetiquetas.