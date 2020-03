La DO Valdepeñas afectada (indirectamente) por el coronavirus, tras aplazarse el 'Prowein'

La propagación del coronavirus por el continente europeo ha afectado, indirectamente, a la Denominación de Origen Valdepeñas. Todo ello, porque el pasado sábado por la tarde se le comunicaba el aplazamiento de una de las ferias de vino más importante del mundo, Prowein. Una feria en la que esta DO iba a estar presente.

Además, esta importante cita en el sector del vino se debía de celebrar desde el 15 de marzo, por lo que, al tener tan poca antelación, esta Denominación de Origen deberá de costear los gastos de las reservas de los billetes de avión, los alojamientos, así como los propios materiales para la elaboración del propio stand. Unos costes que podrían ser de miles de euros.

En este sentido, la directora de Márketing de esta DO, Inma Moreno, en declaraciones a SER Valdepeñas, ha afirmado que "los seguros no se hacen cargo de estos gastos". Todo ello, porque esta circunstancia no está incluida en las diversas cláusulas. Un coste que, tampoco, van a sufragar las aerolíneas ni los hoteles, puesto que se trata de motivos ajenos a estas empresas, es decir, a factores externos.

Otro de los gastos que deberá de sufragar esta Denominación de Origen será el coste de los materiales para la elaboración del stand, ya que la empresa contratada para este fin, no había fabricado dicho stand, pero sí que había comprado ya los materiales para poderlo llevar a cabo.

Sin embargo, en esta lista de gastos a los que deberá de hacer cargo esta DO, por ese aplazamiento de la feria del vino Prowein, como es el coste del almacenamiento de las diversas mercancías que se iban a exponer en esta cita. Unas mercancías que, actualmente, se encuentran en una empresa logística de Barcelona, que deberían de haber partido a Alemania. Mercancías por las que, asegura Moreno, la empresa ha pedido un dinero para su almacenaje o que se recoja inmediatamente.

Finalmente, esta DO Valdepeñas tiene a China como uno de los países donde más vino se exporta. Unas cifras de exportación que, asegura, no se están viendo resentidas, ya que "es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre cómo está afectando el coronavirus en las exportaciones y, además, venimos de la celebración del año nuevo chino". Unas ventas que, en esta país asiático, han disminuido, sobre todo, en supermercados y restaurantes por las diversas cuarentenas, pero que la venta online se ha visto incrementada exponencialmente.