Salud confirma el primer caso de coronavirus en la Región

La consejería de Salud de la Región de Murcia ha confirmado el primer caso de coronavirus en territorio de la comunidad autónoma de la Región de Murcia. Ha sido una de los últimos territorios regionales en los que se ha encontrado a alguien con la enfermedad.

Salud ha confirmado hoy su primer caso de coronavirus en la Región de Murcia y ha activado la ruta asistencial preparada para este tipo de supuestos.

El primer afectado por el virus Covid-19 en la Región de Murcia es un caso importado y relacionado con un viaje a Madrid. Se trata de una mujer de 27 años que estuvo de viaje recientemente en la ciudad de Madrid. La paciente ha sido ingresada en el hospital Virgen de la Arrixaca, designado como centro de referencia para abordar posibles casos de coronavirus y que cuenta con una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) para casos de enfermedades infecciosas de riesgo.

Los dos análisis han confirmado la presencia del virus en esta mujer, que presentaba síntomas compatibles con la enfermedad. El caso ha dado positivo. Desde el inicio de la propagación del virus en Europa, en la Región de Murcia se habían analizado 150 casos que habían resultado negativos.

Una vez más, la Consejería de Salud reitera el mensaje de tranquilidad y de prudencia que se ha transmitido desde la aparición de la epidemia. La Región de Murcia está preparada y dispone de los protocolos, los medios sanitarios y de los profesionales más cualificados para la detección y control de casos sospechosos de coronavirus y hacer frente a esta contingencia.

Las recomendaciones que se deben seguir para prevenir contagios son las que marca el Ministerio de Sanidad y que se actualizan tanto en su web como en la web de murciasalud. Esencialmente, se trata de evitar el contacto cercano con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas, lavarse las manos con frecuencia y extremar la limpieza e higiene. Al toser o estornudar es recomendable utilizar la cara interna del codo para taparse la boca y utilizar pañuelos desechables.

Para resolver posibles dudas o consultas sobre coronavirus, la Comunidad ha habilitado un teléfono gratuito, el 900121212, que atiende de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

Ante posibles casos sospechosos por síntomas compatibles con infección respiratoria aguda en personas que hayan viajado a áreas en las que se ha registrado evidencia de transmisión o que hayan tenido contacto estrecho con un caso probable o confirmado, la recomendación es contactar con el teléfono único de emergencias 1-1-2 para que les indiquen los pasos a seguir y eviten desplazarse a los hospitales o centros sanitarios.

Medidas de prevención

La Consejería de Salud continúa haciendo un seguimiento permanente y diario de la situación y ha adoptado medidas de prevención con el objetivo de reducir el tránsito de personas a lo imprescindible en los centros sanitarios, por lo que recomienda limitar la presencia en los hospitales a un acompañante por paciente adulto atendido.

Asimismo, se aconseja a los profesionales sanitarios que limiten durante el periodo laboral las actividades que requieran la presencia de delegados de las industrias de material sanitario y farmacéutica en los centros sanitarios, especialmente por tratarse de personas que mantienen flujos de relación con otras Comunidades.

También se sugiere que las personas que deseen acudir a visitar a enfermos hospitalizados se abstengan de realizarlas si presentan síntomas respiratorios, salvo en situaciones excepcionales.

En la Región se ha recomendado no realizar viajes de estudios debido al brote de coronavirus, y en el ámbito sanitario, con la finalidad de proteger a los profesionales sanitarios y a la población en general, se han emitido instrucciones a todos los profesionales sanitarios del Servicio Murciano de Salud, para que se abstengan durante las próximas tres semanas de organizar y asistir presencialmente a eventos, reuniones científicas, congresos, seminarios o cursos de formación con una afluencia de más de 20 - 25 personas, tanto dentro como fuera del territorio español.

También se suspenden las actividades formativas y las prácticas de estudiantes en los centros de salud y hospitales de la Región de Murcia durante las próximas tres semanas ante la evolución del coronavirus.

Cronología del coronavirus en España

El pasado 31 de enero se confirmaba el primer caso de coronavirus en España: en La Gomera. Varias semanas más tarde, el hombre recibía alta después de que el hospital confirmara, mediante un segundo análisis, que había dado negativo.

El 9 de febrero, el Centro Nacional de Microbiología confirmaba un segundo caso en Palma de Mallorca, un paciente británico.

El 24 de febrero se confirmaba el tercer caso de coronavirus en España, un ciudadano italiano natural de Lombardía, región con más casos de coronavirus en Italia. El médico se presentó voluntariamente y las autoridades confirmaban el positivo. Varias horas más tarde, las autoridades confirmaban a la mujer del médico como cuarta afectada por el coronavirus y ordenaro el control sanitario de todos los huéspedes del mismo hotel en el que se alojaban los pacientes afectados.

El 25 de febrero se confirmaron los tres primeros casos en la península. La Generalitat de Cataluña confirmaba el positivo de una mujer italiana de 36 años que vive en Barcelona, Valencia confirmaba el sexto caso tras el positivo de un hombre en el Hospital La Plana de Vila-real (Castellón). Y Madrid confirmaba el caso de un joven de 24 años.

El miércoles, 26 de febrero, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha confirmado dos nuevos casos. La Consejería de Sanidad de Madrid, la catalana, la andaluza y la canaria confirmaban 4 casos más, uno por comunidad.

El 27 de febrero, la conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana confirmaba un nuevo positivo y la Comunidad Autónoma de Madrid confirmaba otros dos.

Tras estos casos, las cifras han ido incrementándose lentamente. El COVID-19 en España suma 234 personas contagiadas, 41 más que el miércoles. Del total, diez de los casos están en la UCI y otros 20 no tienen vínculo conocido (no son personas que hayan viajado a zonas de riesgo o hayan estado con contagiados). Tres personas han fallecido en España por coronavirus, la última en Madrid, y por comunidades autónomas, estas son las cifras de casos positivos: Andalucía, 12; Aragón, 1; Asturias, 5; Baleares, 6; Canarias, 8; Cantabria, 10; Castilla y León, 11; Castilla-La Mancha, 13; Cataluña, 24; C. Valenciana, 19; Extremadura, 6; Galicia, 1; Madrid, 90; Navarra, 3; País Vasco, 17; La Rioja, 11. No hay casos en Mircia, Ceuta y Melilla. En el mundo suma más de 93.000 casos confirmados, y de ellos, 80.422 corresponden a China. Con 835 casos, Irán es donde la situación es más alarmante, mientras que Corea del Sur e Italia se mantienen como los otros dos países más afectados, con 516 y 466 nuevos contagiados, respectivamente. Desde que comenzó el brote de la enfermedad en China, en diciembre pasado, allí han fallecido en total 3.012 personas.

El Ministerio estudiará con las comunidades autónomas elevar el nivel de alerta contra el brote a la fase de mitigación en "zonas concretas" limitando la movilidad o controlando eventos con aglomeración de muchas personas. En cualquier caso, el Ministerio ha recordado que "la medida más eficaz sería que las personas con síntomas asuman la responsabilidad de quedarse en casa" o utilicen mascarillas, pero solo en aquellas con sintomatología.