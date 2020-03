El mercado del vino ante el coronavirus

Anticipándose a los “estragos económicos” que el coronavirus puede implicar para muchos sectores económicos, la firma RedBottle, con sede en Aranda y que se dedica a prestar asesoramiento técnico y comercial a empresas del ámbito del vino, recomienda como estrategia intentar mantener la cuota de mercado sin más ambición en una etapa que va a estar marcada por una recesión en las ventas y dificultades de distribución. Alfonso Velasco, CEO de esta firma, aconseja reservar los recursos y no intentar abrir mercados en un momento en que las puertas están más bien cerradas por algo que no tiene que ver ni con el vino, ni con el mercado, ni siquiera por las circunstancias económicas o políticas del país de destino.

En su opinión, dada la tesitura actual, el objetivo prioritario debe ser consolidar los principales mercados, cuidando e incentivando a los clientes ya adquiridos. “Lo más probable es que se tenga que asumir una reducción en las ventas e incluso de los márgenes unitarios”, subraya Velasco, convencido de que no queda otra que prepararse y “asegurar las estructuras empresariales internas para intentar minimizar el efecto de una situación que nos desborda a todos y que es inevitable”.

Aunque por ahora la exportación de los vinos españoles ha afectado sobre todo a los productos que viajan a China, donde el coronavirus mutó por primera vez, la lógica apunta a que la incertidumbre se extenderá a otros países donde el contagio afecte en mayor medida.

Otro problema al que se enfrenta el sector es la suspensión o aplazamiento de ferias, que le ha dejado sin citas de relevancia en el calendario. La más importante es ProWein 2020, una de las de mayor peso, que debería haberse celebrado en la ciudad alemana de Düsseldorf y para la que no hay fecha prevista. Pero no es la única; la Feria anual de alimentos y bebidas de Chengdu (China), Foodex en Japón o Vinitay, en Verona (Italia), han seguido el mismo camino, sin olvidar el escenario nacional con las principales ferias retrasadas, como es Alimentaria de Barcelona, que se traslada por el momento a septiembre y el Salón Gourmet de Madrid, aplazada para el mes de junio, fechas que no serán tan productivas como las habituales.

Teniendo en cuenta que Europa es el continente donde más vino español se consume, el hecho de que el Coronavirus haya centrado en ella su diana no ayuda. Ribera del Duero, por ejemplo, tiene a Suiza y Alemania como principales clientes, y especial relevancia tienen Francia, Dinamarca, Reino Unido, Holanda o Bélgica. “La incidencia va a ser muy grande al igual que sucede en China y la realidad es que esto a las bodegas les va a hacer vender menos y por lo tanto, el futuro de los ingresos de este año van a estar en entredicho”, comenta Alfonso Velasco.

El pronóstico que hace RedBottle es que esta ralentización de ventas provocará que las bodegas inicien una serie de medidas para sacar su vino al mercado, que pueden pasar por la disminución de los precios. A pesar de todo, los técnicos de esta asesora se muestran optimistas con la esperanza de que la crisis no dure mucho más tiempo y prosperen las investigaciones de una vacuna que pueda contrarrestar el COVID-19.