El Consejo Regulador reconoce a los Mejores Navarras

El Consejo Regulador entrega los premios Mejores Vinos D.O. Navarra 2020 en la Escuela Navarra de Teatro de Pamplona. El evento es la puesta de largo de estos vinos porque supone su presentación en sociedad. Son nueve vinos embajadores de la Denominación de Origen Navarra en las actividades de promoción que se requieran. Los galardones corresponden a las distintas categorías de vinos que se elaboran en la región: Mejor Vino Blanco D.O. Navarra: Inurrieta Orchídea 2019 de Bodega Inurrieta. Mejor Vino Rosado D.O. Navarra: Alex Garnacha 2019 de Alex Viñedos de Calidad. Mejor Vino Tinto Joven D.O. Navarra: Lezaun Tempranillo 2019 de Bodegas Lezaun. Mejor Vino Tinto Roble D.O. Navarra: Pagos de Araiz Roble 2017 de Bodegas Pagos de Araiz. Mejor Vino Tinto Crianza D.O. Navarra: Castillo de Monjardín Deyo 2016 de Bodegas Castillo de Monjardín. Mejor Vino Tinto Reserva D.O. Navarra: Señorío de Sarría Reserva 2015 de Bodega de Sarría. Mejor Vino Blanco Dulce D.O. Navarra: Ochoa Moscatel Vendimia Tardía 2018 de Bodegas Ochoa. Mejor Vino Blanco con Barrica D.O. Navarra: Albret El Alba 2019 de Finca Albret. Mejor Vino Tinto con Barrica D.O. Navarra: Unsi Terrazas 2017 de UNSI.

Tras la interpretación de la actriz pamplonesa Tefi de Paz, el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra, David Palacios daba la bienvenida y en su intervención afirmaba: "Nuestra denominación lleva el nombre de su origen. Nuestros vinos son el relato de la tierra donde las cepas hunden sus raíces. Navarra y la Denominación están ligadas de manera intrínseca de tal forma que no se entendería la una sin la otra". Los galardones eran entregados a las bodegas productoras de los vinos por los vocales del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra: Iñaki Marzo y Miguel Bujanda, bajo la atenta mirada de más de 120 asistentes. Entre ellos, representantes del sector vitivinícola navarro y del panorama social y político de la Comunidad Foral. A los premiados se les hacía entrega de un premio acreditativo y un botellero de la D.O. Navarra ideado por el diseñador Iosu Rada.

La clausura del evento era realizada por el director general de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Fernando Santafé. En su discurso felicitaba a los ganadores del premio y destacaba el esfuerzo realizado por los bodegueros acogidos a la D.O. Navarra en la calidad. Se refería también a los retos que deben afrontar en los mercados internacionales y locales y reiteraba el apoyo que el Gobierno de Navarra va a seguir dando al sector del vino a través de distintas líneas de ayuda.