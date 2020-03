Jesús Martín: "Es una manera de querer sacar polémica constante"

El presidente de la D.O. Valdepeñas, Jesús Martín, se ha pronunciado sobre la petición de dimisión de Bodegas Vinartis. Lo ha hecho en el espacio 'Entre Vinos'. En este sentido, ha reseñado que "Es una manera de querer sacar polémica constante". Una dimisión que, en su opinión, no es a título personal.

Asimismo, Martín ha vuelto a subrayar que "yo me tengo que someter a la confianza de quienes me dieron esa confianza [...] Avivial no medió esa confianza porque no estaba dentro del consejo cuando este me la dio". De hecho, el presidente de esta Denominación de Origen señala que "yo pedí para acceder a la presidencia no tener voto, pero si voz".

Por todo ello, como ya avanzó el pasado viernes, presentará una moción de confianza hacía su figura en la próxima reunión. Un órgano directivo que si decide que no debe de seguir en el cargo "me marcharé, pero si me ratifican no me iré corriendo".

Además, el presidente de esta D.O. se ha pronunciado sobre las consecuencias del coronavirus. Unas consecuencias "que no solo serán en la Denominación de Origen, sino a todos los vinos y de manera global [...] las mercancías no transmiten, por lo que se sabe, este coronavirus".

Nuevo comunicado de Bodegas Vinartis

Tras la petición de dimisión del actual presidente, por parte de Bodegas Vinartis. Esta bodega ha emitido un nuevo comunicado, en el que se asegura que "solicitamos la dimisión de Jesús Martín durante la última reunión celebrada por la Junta Directiva de la D.O. Valdepeñas, el pasado 6 de marzo de 2020, tal y como figurará en el acta de dicha reunión".

En este sentido, señalan que "la petición de dimisión se hizo por escrito, entregando una carta con fecha 6 de marzo, se verbalizó y se produjo tras votarse en tres ocasiones la necesidad de implantar contraetiquetas específicas con distintas variantes"

Asimismo, esta Bodega ha recordado que "el propio Jesús Martín afirmó en la reunión del 14 de febrero de 2020 que dimitiría en el caso de que alguno de los miembros de la D.O. le retirara la confianza, tal y como consta en el acta". Finalmente, esta entidad bodeguera confirma que "los cargos de la presente Junta Directiva vencieron el pasado 26 de mayo de 2018, sin que se haya logrado hasta la fecha renovar el citado órgano".