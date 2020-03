Vinartis pide la dimisión del presidente de la D.O. Valdepeñas

La última reunión celebrada por la Junta Directiva de la DO Valdepeñas, durante este viernes, ha finalizado con un choque de trenes entre las dos grandes empresas del sector bodeguero, como son Félix Solís y el Grupo García Carrión. Una reunión que ha estado cargada de tensión a cuenta del contraetiquetado genérico, que desde el sector productor y la presidencia pedían que se eliminara y se sustituyera por las nuevas contraetiquetas referenciadas.

El comunicado de Bodegas Vinartis

De hecho, tras esta reunión, bodegas Vinartis, una de las tres bodegas expedientadas por la Junta junto a Félix Solís y Navarro López, ha emitido un comunicado en el que ha pedido la dimisión del presidente de esta D.O. Un comunicado en el que, también, ha asegurado que "la labor de transparencia que ha querido impulsar en los últimos años desde la Presidencia de la Asociación Interprofesional de la D.O. Valdepeñas ha resultado insuficiente ante el patente bloqueo existente en el seno de la Asociación. Por ello, y en aras de la transparencia, se solicita su dimisión".

En este mismo comunicado, desde Vinartis, que comanda la Asociación Avival en el seno de este consejo regulador, aseguran que "están a favor de cualquier medida de transparencia que se proponga en la D.O. Valdepeñas, incluidas las auditorias que procedan". Además, confirman que van a "impugnar los acuerdos que veta y bloquea Félix Solís, con relación al correcto etiquetado de los vinos".

El comunicado de Asevivaldepeñas (Félix Solís, Navarro López y Fernando Castro)

Por su parte, este comunicado se ha topado con la respuesta de otra de las grandes empresas de los bodegueros, como es Félix Solís, quien preside la Asociación Asevivaldepeñas, de la que también forman parte Navarro López y Fernando Castro y que dicha asociación, además, está presente en la toma de decisiones de esta Denominación de Origen. Un comunicado en el que han mostrado su total apoyo y confianza al presidente de esta D.O., Jesús Martín, asegurando que "ahora más que nunca es una figura clave".

Un comunicado en el que dicha asociación, esta vez con carácter urgente, solicita "la aprobación de una auditoría sobre la trazabilidad de los vinos de la D.O. Valdepeñas a la Junta Directiva del Consejo Regulador. Una medida necesaria en afán de transparencia [...] que pueda conocerse la equivalencia entre vino “criado” según el parque de barricas y ventas reales que ponga a cada operador en su lugar".

Asimismo, Asevivaldepeñas ha subrayado que "respecto al nuevo contraetiquetado específico, éste ya ha entrado en vigor para los Crianza de toda la Denominación, entrando en vigor para los Reserva en el año 2021 y en previsión para el 2023 los Gran Reserva".

La valoración del presidente de la D.O. Valdepeñas

Sobre esta reunión, el propio presidente de esta Denominación de Origen ha asegurado que sí que se han podido sacar adelante los presupuestos para este 2020. Además, sobre las diversas denuncias que se han tramitado en los tribunales, se va a crear un órgano de arbitraje para evitar que estas confrontaciones lleguen hasta la Justicia.

Asimismo, Martín ha asegurado que facilitará todos los documentos y datos que se soliciten desde la Audiencia Nacional, que es quien ha asumido la investigación por un supuesto fraude en el contraetiquetado. Por otro lado, sobre la petición de su dimisión ha asegurado que "me ha sorprendido que pidieran mi dimisión cuando me han puesto ellos (todas las organizaciones que se sientan en el consejo)". Una dimisión que, confirma, "no se ha pedido verbalmente en la reunión [...] solo han dicho que el presidente no era imparcial, lo cual es absurdo porque el presidente no tiene capacidad resolutoria".

Por este motivo, el presidente de esta D.O. ha avanzado que, en la próxima Junta ordinadira, va a solicitar la confianza del consejo regulador "sí este la ratifica me quedaré, si no me iré". Además, Martín ha confirmado que "yo no he salido corriendo de ningún sitio [...] me someteré esta confianza". Todo ello, porque cuando fue designado el actual presidente "no estaba García Carrión representado".

Finalmente, sobre el contraetiquetado genérico ha subrayado que "ese contraetiquetado es legal utilizarlo en los vinos anteriores a 2016 [...] el consejo no ha aprobado otro acuerdo para que esto cambie, por lo que no le puedo negar una contraetiqueta genérica para vinos antes de 2016".