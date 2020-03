La UCE exige rigor y racionalidad ante la banalización social de la epidemia

Dicen desde esta organización que sólo hace falta darse una vuelta por nuestras ciudades para ver que las calles están llenas de gente considerada como población “de riesgo”, mayores y niños, que deberían de permanecer en sus casas y piden responsabilidad a los ciudadanos pero también rigor y racionalidad a los gobernantes.

Esta falta de rigor y claridad provoca comportamientos no justificados como el acopio de alimentos que pueden ocasionar desabastecimiento de los mercados e incrementos en los precios, aunque entienden como prudente preparar un futuro inmediato que exija la necesidad de encerrarse en casa durante unos días con cierta provisión de todo lo necesario.

En cuanto a los problemas sobrevenidos por la epidemia, como la cancelación de viajes, bien porque las compañías no realizan los desplazamientos o bien porque los clientes no desean hacerlos, afirman que se debe de aplicar el criterio de “fuerza mayor”, pues no se puede exigir el cumplimiento de un contrato en estas circunstancias, una situación inédita de gran complejidad. El proceder correcto, en ambas circunstancias, sería la devolución íntegra de lo pagado.

La UCE, para dar ejemplo, cierra sus puertas al público durante 15 días en todas sus sedes desde este Lunes. La atención será exclusivamente telefónica y telemática.