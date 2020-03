Galicia está en fase de contención reforzada contra el coronavirus pero se está preparando para una nueva fase de la pandemia, con posibilidad de entrar en alerta sanitaria, según el conselleiro de Sanidade.

¿Cuando será el pico?

El pico de la enfermedad se prevé para las dos primeras semanas de abril. Coincide con la fecha prevista para las elecciones autonómicas.

"Os cálculos falan de que o pico poda estar entre a primeira e segunda semana de abril, polo tanto vai a haber unha situación complexa: xente ingresada e xente en casa sen poder saír polos síntomas", anuncia Jesús Vázquez Almuiña.

El titular de Sanidade ha visitado la Delegación Territorial, en Durán Loriga, al ser el área sanitaria de A Coruña la que registra mayor número de casos de coronavirus de Galicia. Los expertos comparan esta crisis con la de la gripe A de 2009. Indica que los esfuerzos se centran en agilizar el diagnóstico y señala que el resultado de las pruebas a gente que está en casa con síntomas se sitúa en uno o dos días.

El conselleiro responde a las críticas

Ante las críticas de recursos insuficientes para combatir el virus, el conselleiro ha declarado que la Xunta acaba de comprar 70 mil mascarillas y que en unos días se instalarán cristales protectores en los centros de salud y el papel desempeñado por todo el personal sanitario.

Según Vázquez Almuiña, se está agilizando en el diagnóstico: "Según el número estamos dando una respuesta bastante rápida, estamos hablando de casos leves, con una respuesta en uno o dos días; tengo que agradecer muchísimo el esfuerzo que hacen en las jefaturas territoriales y a los equipos que se han creado ex profeso para hacer las extracciones en domicilio".

Considera que los problemas de falta de respuesta o saturación del teléfono gratuito 900 400 116 están en vías de resolverse con un incremento del personal y espacio en la central de A Estrada pero apela a que utilicemos la web de la Consellería para informarnos.

¿Qué hacer si tenemos síntomas?

El responsable autonómico de Sanidad insiste en que las personas con síntomas deben llamar al 061 y quedarse en casa para no propagar el virus. Las que estén bien pueden salir porque no se trata de una confinación. Eso sí, no ir a espacios cerrados ni lugares de aglomeración de gente.

"Non significa que as persoas maiores teñan que estar nas súas casas sen saír pero de saír, facelo en espazos abertos e con poucas persoas", matiza el conselleiro. Están recibiendo también dudas respecto a los niños: "Mellor un parque con poucos nenos que un centro comercial", aunque en el caso de A Coruña ya se ha cerrado el acceso a los parques infantiles.

¿Cuales son los más frecuentes?

Los síntomas más frecuentes de esta enfermedad son la fiebre, tos seca y problemas respiratorios. El lavado de manos con agua y jabón es fundamental. La limpieza y airear las habitaciones, también.